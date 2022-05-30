نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي سريع ب50 ألف ريال بدون كفيل وبدون تحويل للراتب بفترة سداد مجدولة في المقال التالي
قرض شخصي سريع يصل إلى 50 ألف ريال سعودي عبر شركة إمكان بالمملكة التي تقدم قرض ميسر لجميع العملاء السعوديين في المملكة حيث وفرت ميزة الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل حتى مبلغ 50 ألف ريال سعودي بشروط ميسرة كما أتاحت الشركة التقديم عبر تطبيق الجوال التابع إلى شركة إمكان بفترة سداد مجدولة حتى خمسة سنوات كحد أقصى للتمويل بالمملكة العربية السعودية ويفضل لكل عميل متقدم سعودي توفير جميع المستندات والأوراق المطلوبة ثم إرسالها للحصول على التمويل الشخصي الميسر بكافة المزايا المتاحة بالشركة في السعودية.
شروط الحصول على قرض شخصي فوري لدى شركة إمكان للتمويل
من أهم الشروط الواجبة للتمويل الشخصي الميسر عبر شركة إمكان للتمويل بالمملكة أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية ويمتلك الحد الأدنى للدخل الشهري للحصول على أهم المزايا ومنها توفير التمويل بدون فرض على العميل المتقدم أن يحضر موافقة الكفيل الغارم أو بدون تحويل الراتب الشهري بفترة طويلة الأجل للسداد حتى 5 سنوات على الأكثر لذلك نوضح اليوم لكم كافة الشروط والضوابط اللازمة للتمويل:
- يجب أن يكون المتقدم لدى قرض شركة إمكان سعودي الجنسية ويعمل في القطاع الحكومي أو شبه حكومي أو القطاع الخاص بالمملكة.
- التأكد من توفير دخل ثابت شهري يبدأ من 4000 ريال سعودي بالمملكة.
- للمتقاعدين الحق في التقديم الإلكتروني على التمويل الميسر التابع إلى شركة إمكان بعد تطابق الشروط والأحكام المطلوبة.
- يفضل أن يكون العميل المتقدم يبلغ من السن خمسة وعشرون عام حتى ستون عام فقط لا غير لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة.
- لابد من توفير سجل ائتماني لكل عميل متقدم إلى التمويل الميسر المعروف حاليًا بأسم التمويل الشخصي المُصغر لدى شركة إمكان للتمويل.
المزايا التمويلية خلال شركة إمكان للتمويل بالمملكة
- التمويل الشخصي الميسر بدون كفيل غارم سعودي الجنسية وبدون تحويل الراتب الشهري بفترة سداد طويلة الأجل.
- تمويل شركة إمكان متوفر في الفترة الحالية إلى جميع المواطنين السعوديين فقط لا غير.
- التمويل كذلك بالتقسيط المرن لمدة خمسة سنوات عبر قرض شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية.
- قرض شخصي سريع للمواطنين السعوديين تحت ضوابط وشروط محددة من شركة إمكان.
- التمويل الشخصي كذلك لا يتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية في السعودية
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