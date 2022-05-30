نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف راتب التقاعد الجديد الشهر الجديد 2022 وكيفية الحصول عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف راتب التقاعد يبحث المواطنين السعوديين الذين بلغوا سن المعاش أي سن الستين عن الموعد المقرر لصرف راتب التقاعد في المملكة العربية السعودية 1443 الذي يعد بالنسبة لهم بمثابة راتب شهري ولكن تختلف قيمته عن الراتب الشهري الذي كانوا يحصلون عليه قبل تقاعدهم، ويتم تقديم هذا المعاش من قبل المؤسسة العامة للتقاعد السعودية.

كم هو راتب التقاعد ؟

قد صرحت المؤسسة العامة للتقاعد بالاشتراك مع وزارة المالية في المملكة العربية السعودية عن قيمة راتب التقاعد الفعلي لكلا من المدنيين والعسكريين، وطريقة حساب راتب التقاعد أيضاً بالنظام الجديد 1443، بالإضافة إلى أن مستفيد الحصول على المعاش يمكن أن يقدم الطلب بشكل إلكتروني، وبالنسبة لتحديد قيمة الراتب تتم بعدة ضوابط مثل:

قيمة المعاش التقاعدي للمواطن يتم حسابها وفقًا لوظيفة المواطن السابقة التي كان يعمل بها قبل التقاعد سواء أكان يعمل في قطاع مدني أو عسكري. يتم حساب معاش التقاعد أيضاً بناءً على فترة عمل المواطن بمقر عمله. وأهم ما يتوقف عليه معاش التقاعد المدني أو العسكري هو مؤهل المواطن الدراسي.

موعد صرف رواتب المتقاعدين 1443 مايو 2022

بعد عمليات البحث الكثيرة بخصوص التوصل لموعد صرف رواتب المتقاعدين في المملكة العربية السعودية 1443 للشهر الحالي نجد أن وزارة المالية السعودية قد أعلنت أن الموعد الرسمي لصرف راتب التقاعد الجديد سوف يكون يوم ٢٥ من شهر مايو الحالي 2022.

ومن ضمن أكثر الأسئلة وجوداً في الفترة الحالية التي تقال على لسان كافة المتقاعدين في المملكة العربية السعودية كم المدة المتبقية على صرف راتب التقاعد للشهر الجديد (شهر مايو) فيتبقى يوم واحد فقط على صرف معاش التقاعد للشهر الحالي وصولاً لتاريخ 25 مايو 2022.

وعندما يحين هذا التاريخ تبدأ المواطنين في الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة والحصول على الراتب.