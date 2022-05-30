نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الأسهم السعودية اليوم .. المؤشر العام السعودي تاسي (TASI) مباشرةً في المقال التالي

عمر شويل - جدة جاءت أسعار الأسهم السعودية والمؤشر العام السعودي تاسي (TASI) لتصبح هي الأهم في مؤشرات البحث، وذلك أن هناك أعداد لا بأس منها في المملكة يمارسون التداول في البورصة السعودية، تتميز البورصة السعودية بالمرونة وبارتفاع نسب التداول بها، وهناك عدد من أكبر الشركات العربية والعالمية ذات أوزان كبيرة ولها الثقل المادي في وضع القبضة على التجارة والاقتصاد.

أسعار الأسهم السعودية

كثير من المتداولين تهتم كثيراً بأسهم المؤشر تاسي (TASI) ويعترونه هو المحك الرئيسي للسوق السعودي، وعلى أساس هذا المؤشر من حيث ارتفاعه أو هبوطه، يتبين سير جميع الأسهم السعودية هبوطًا وصعوداً، ولكن هناك البعض يروا أن أسهم إم تي 30 هو الأبرز، حيث تتسم أسهم هذا المؤشر بوجود كثرة من السيولة المالية كأسهم مضاربات بحته، ومن أفضل الأسهم التي تلاقى اهتمام كبير من المتداولين في المملكة، سهم أرامكو، سابك، أسمنت القصيم، مصرف الراجحي، سامبا، شركة جدير للتسويق، شركة الاتصالات السعودية stc.

المؤشر العام السعودي تاسي (TASI)

تعد شركة أرامكو هي الأكبر وزنًا في هذا المؤشر الرئيسي ، وذلك بعد أن جمعت الشركة توزيعات سنوية قدرها 75 مليار دولار حتى عام 2024، لذا أصبحت من أكبر شركات العالم وفي المملكة في توزيع الأرباح، كما أنها لها وزن كبير جداً في صناعة الطاقة المتكاملة للنفط والغاز والتكرير والكيميائيات وتطوير كافة الكوادر البشرية، كما أنها لها توسع كبير في مجال التقنيات الحديثة.

أسعار الأسهم السعودية والمؤشر العام السعودي تاسي (TASI) عبرموقع تداول السوق المالية السعودية الحكومي

وتعد شركة (سابك) ثاني أفضل شركات هذا المؤشر، وذلك لشهرة هذه الشركة الواسعة في مجال الصناعة البتروكيماوية، كما أنها تم تصنيفها من أفضل 100 شركة في مجالها عبر العالم، ومن أفضل أسهم هذا المؤشر أيضاً، سهم إسمنت القصيم، ويرى الكثير من المتداولين أنه سهم استثماري قوي وتوزيعاته في أرباحه مرتفعة ، كما أنه ملقب باسم (جوهرة قطاع الأسمنت).

أما عن حكم الديني في التداول في البورصة، أكدت دار الإفتاء المصرية، وعلى لسان الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أن التعامل في الأسهم المتواجدة في البورصة حلال بشرط التعامل مع الشركات التي تعامل مع ما أحله الله، والشراء والبيع جائز بغرض قبول المكسب والخسارة على حد سواء لأن مشارك في التجارة أو الصناعة.

كما أوضجت دار الإفتاء المصرية، بأن شراء الأسهم بغرض إيقاعها، فهذا تلاعب وحرام شرعًا ولا يجوز، وأخيراً عزيزي القارئ الحرام بين والحلال بين.