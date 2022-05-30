“بالفيديو” صدور عدة أوامر ملكية ليوم الأحد 1443/10/28هـ تتضمن إعفاءات وتعيينات جديدة في مناصب مختلفة

بشكل رسمي فقد أعلنت العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال الساعات الأخيرة بعض القرارات الهامة التي تتضمن عددًا من الأوامر الملكية، حيث جاءت هذه التغييرات تتضمن إعفاءات وتعيينات جديدة للكثير من المناصب الهامة في المملكة، وذلك في اطار العمل على تحسين الكثير من الخدمات وتجديد الروح في الكثير من المناصب لكي يتم الحصول على أفضل نتائج، وتأتي هذه التغييرات في اطار تطبيق رؤية المملكة العربية السعودية 2023 بناء على ما تعلنه الحكومة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور أبرز ما جاء من تغييرات بناء على قرار الملك سلمان بن عبدالعزيز.

أوامر ملكية تشمل تعيينات جديدة واعفاءات

وقد جاءت الأوامر الملكية التي أصدرها الملك سلمان بن عبدالعزيز تشمل منصب جديد لوزير الدولة للشؤون الخارجية، والذي تم تعيين به الوزير عادل الجبير، ومن اهم التوازنات التي جاءت من قبل الملك سلمان ما يلي.

قرر الملك سلمان تعيين الجبير مبعوثاً لشؤون المناخ، ليكون ذلك بالإضافة إلى عمله، وذلك بناء على ما جاء في البيان المعلن رسميا.

وقد أعفى الملك سلمان، محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن الحربي من منصبه والذي قد تم تعيينه ليكون سفيراً للمملكة لدى الصين.

بالإضافة ابقى قرار تعيين حمود بن بداح المريخي وعبدالرحمن الكنهل مستشارين بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، بالإضافة الى تعيين طارق بن عبدالعزيز الفارس مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وقد جاءت القرارات تتضمن تعيين بدر هداب مساعدًا لرئيس هيئة الخبراء بالمجلس، وذلك بعدما تم إعفائه من منصب مساعد وزير التجارة.

تغييرات الملك سلمان في الامن العام والمباحث العامة

كما نجد أن الأوامر الملكية التي أصدرها العاهل السعودي قد جاءت تتضمن تغييرات في قيادتي الأمن العام والمباحث العامة أيضا، وجاء ذلك من خلال قرار تعيين اللواء محمد بن عبدالله البسامي مديرًا للأمن العام وترقيته إلى رتبة فريق، بالإضافة الى تعيين أحمد بن عبدالعزيز العيسى مديرًا للمباحث العامة، كما تم تعيين عبدالرحمن بن سليمان السياري في منصب عضو في مجلس الشورى، كما كان قد اصدر قرار بإعفاء توفيق الربيعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء من منصبه. وسبق أن شغل الربيعة منصب وزير الصحة.