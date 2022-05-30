نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “متى يتم فتح” التقديم على المساعدة المقطوعة 1443 “الرابط الرسمي” والاستعلام برقم الطلب hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم التقديم على المساعدة المقطوعة 1443، حيث ما يزال يبحث البعض عن طريقة التقديم على المساعدة المقطوعة، ويبحث الكثيبر من الأشخاص أيضا عن كيفية الاستعلام عن حالة الطلب الخاصة بهم في المساعدة المقطوعة حيث يوجد الكثير من الأشخاص الذين تقدموا عليها وما زالوا ينتظرون الرد، وسنتابع معكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال كافة التفاصيل التي تهمكم حيال هذا الموضوع، وما هي آخر التطورات وكيف يمكنكم التقديم للحصول على دعم من الدولة اذا لم تكونوا مستفيدين، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين في موقعكم ثقفني.

المساعدة المقطوعة

وتقدم المملكة العربية السعودية العديد من أشكال الدعم وهذا عن طريق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي بدورها تقوم بتقديم برنامج الضمان الاجتماعي، والتي يندرج تحته العديد من البرامج التي يتسفيد منها الآلاف من المواطنين.

وكان آخر شيء قدمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج الضمان الاجتماعي المطور، والذي أصبح أكثر شمولية ويتاح التقديم عليه لفترة محدودة قاربت على الانتهاء بالنسبة للغير مستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي القديم.

التقديم على المساعدة المقطوعة

وكانت تقدم الوزارة برنامج المساعدة المقطوعة منذ زمن وهذا قبل إغلاقه، حيث كانت عبارة عن منحة تقدم للمواطنين مرة واحدة، بمبلغ يبدأ من 10 آلاف ريال سعودي وقد يصل إلى 30 ألف ريال للمستفيد، وهذا حسب حالته وعدد أفراد أسرته.

وقد تم إغلاق التقديم على المساعدة المقطوعة منذ فترة ليست بالقليلة.

حيث كان التقديم يتم عبر مكاتب الضمان الاجتماعي التابعة للوزارة.

أو إلكترونيا عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وفي حالة اذا كنتم تريدون الاستفادة من دعم، فيجب عليكم التقديم على الضمان المطور قبل بسرعة قبل انتهاء المهلة المحددة.

ولم تحدد الوزارة حتى الآن عن موعد إعادتها مرة أخرى، ولكن يتمنى آلاف المواطنين ويناشدون بعودتها مرة أخرى.

وقرار عودتها سيحتاج إلى دراسة من الوزارة والجهات المختصة ومن ثم عودتها، وهذا ما نتمناه جميعا.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب

وعلى الرغم من إغلاقها، ولكن يوجد أمل أن تتابع الطلب الخاص بك في حالة امتلاكك رقم الطلب الذي حصلت عليه بعد التقديم، حيث كانت الطريقة الخاصة بالاستعلام باستخدام رقم الهوية فقط تم إغلاقها، ويتبقى تلك الطريقة، وهي كالآتي:

اذهب إلى صفحة الاستعلام عن طلب في موقع الوزارة عبر الرابط ذو اللون الأزرق hrsd.gov.sa.

ثم قم بكتابة رقم الهوية في الخانة المخصصة.

بعدها ادخل رقم الطلب الخاص بك.

ثم ادخل رمز التحقق، بعدها انقر على عرض.

وفي حالة صدور أي قرار بخصوص أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة أو عودة التقديم والتسجيل بها فسوف نخبركم هنا، فتابعوا معنا.

هذا كان مقالنا عن موعد فتح التقديم على المساعدة المقطوعة، وهو مالم يتم تحديده حتى الآن كما تابعنا معكم، ونناشد أن تعود المساعدة المقطوعة مرة أخرى للمستفيدين، حيث يوجد الكثير من الأشخاص الذين يحتاجون الاستفادة منها وهذا بسبب الظروف الصعبة التي يمرون بها، وفي حالة اذا كنت محتاج المساعدة المقطوعة، فقم على أحد الطرق البديلة، والتي منها طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي، فتابعوا معنا.