منصة مهارات جامعة الطائف تسجيل دخول maharat

منصة مهارات جامعة الطائف، حيث تعد هذه المنصة واحدة من المنصات الإلكترونية الهامة التي بدورها تعمل علي توفير منصة من أجل التدريب الإلكتروني، التي يتم توفيرها كأحد مبادرات التعليم الإلكتروني في جامعة الطائف بالمملكة الربية السعودية، وتعمل مهارات علي محاولة الجمع بين كل من التعلم الرقمي الذاتي والتعلم الافتراضي بوجود بيئة متكاملة تكون مبنية على أساليب التعليم التفاعلي وعلي تقنيات الألعاب التحفيزية لجميع المشاركين بها، ومن خلال التسجيل في منصة مهارات يستطيع كل شخص أن يقوم علي تعزيز المهارات الخاصة به بواسطة أفضل وأهم الدورات التدريبية عبر الإنترنت، لذا سوف نوفر لكم رابط منصة مهارات جامعة الطائف.

منصة مهارات جامعة الطائف

يمكن لكل مستخدم للمنصة أن يقوم بتسجيل منصة مهارات جامعة الطائف بواسطة بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم علي النحو التالي:

الدخول إلكترونيا لرابط المنصة التالي: منصة مهارات.

الدخول من تسجيل دخول بأعلي صفحة الموقع.

تطلب منصة التعليم إدخال كل اسم المستخدم أو إدراج البريد الإلكتروني.

إدخال كلمة المرور في المكان المحدد له.

الضغط علي تسجيل الدخول بهذه البيانات أو عبر حساب جوجل الشخصي.

الدخول لمنصة مهارات والتعرف علي جميع الخدمات التعليمية المتوفرة بشكل مجاني علي مدار اليوم.

التسجيل في مهارات جامعة طائف أول مرة

يتوفر لكل فرد أن يقوم بالتقديم في مهارات بجامعة طائف أول مرة بعد تنفيذ الخطوات التالية بالترتيب:

الدخول إلى منصة مهارات: تسجيل دخول.

الضغط علي تسجيل دخول.

تحديد الاختيار علي تبويب (حساب مشترك جديد).

تطلب المنصة تسجيل بيانات أساسية مثل اسم المستخدم وكلمة المرور.

يجب تدوين البريد الإلكتروني وإعادة تسجيله مرة أخري.

تطلب مهارات أن يقوم المستخدم بتسجيل اسمه كاملاً.

تسجيل الدولة التي يقيم بها الشخص الراغب في التسجيل.

يجب كتابة رَقَم الهُوِيَّة الوطنية في المكان المخصص له.

كتابة اسم المستخدم باللغة الأخري (الانجليزية).

النقر علي (إنشاء حساب مشترك جديد).

رَقَم هاتف منصة مهارات

وفرت منصة مهارات رَقَم تواصل سريع خاص بها بواسطة رَقَم الهاتف التالي 7272020 (012) أو التوصل عبر بريد المنصة الآتي: [email protected] للتواصل الإلكتروني السريع في أي وقت.