تصريحات وزارة التعليم السعودي بشأن ساعات عمل تطوعية للطالب ومزايا نظام المسارات الجديد

تصريحات وزارة التعليم السعودي اليوم قد قامت في الساعات القليلة من صباح اليوم يوم الاثنين الموافق 30من شهر مايو 2022 ميلادية، من الإعلان عن بدء مسار جديد في العملية التعليمية لجميع الطلبة والطالبات في المرحلة الثانوية بداية من العام الدراسي القادم، حيث يتم إضافة ساعات عمل تطوعية لكل طالب وطالبة، وبعد إتمام هذه الساعات التطوعية يمكن للطالب أو الطالبة الحصول علي شهادة مهنية ومهارية من المدرسة العام القادم، كما قامت الوزارة بالإشارة إلي أن مشروع التخرج والعمل التطوعي من متطلبات التخرج في المرحلة الثانوية وبهذا يكون الطالب علي دراية وعلم وثقافة كافية لمواجهه متطلبات سوق المل مما يحقق أهداف ورؤية المملكة 2030.

تصريحات وزارة التعليم السعودي

من خلال المقال يمكنك التعرف علي قرار الوزارة في بدء تدريس اللغة الأجنبية من الصف الأول الابتدائي، وقد أشارة الوزارة إلي أنها تسعي بكل الطرق الي تخرج جيل جديد ذا ثقافة عالية يستطيع بعد التخرج من مواجهه سوق العمل وأن من أهم أهداف إدراج ساعات العمل التطوعي هي كالتالي:

تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

الوصول إلي عدد ما يقرب من مليون متطوع في القطاع الغير ربحي.

يتمكن الطالب من لتطبيق بشكل عملي بطريقة أفضل، مما يجعله يكتسب العديد من الخبرات والمعلومات المختلفة في مجال تحصصه.

يستشعر الطلبة والطالبات قيمة واهميه العمل التطوعي.

معرفة واستشعار الطالب والطالبة بقيمة العمل قبل التخرج من مرحلة التعليم وقبل الدخول إلي سوق العمل.

تصريحات وزارة التعليم السعودي اليوم

من خلال المقال يمكننا التعرف علي تدشين اختبار نافس، أما عن اهم مزايا نظام المسارات الجديد فهي كالتالي: