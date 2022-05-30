نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأخير صرف الضمان الاجتماعي ورد وزارة الموارد البشرية علي شكوي المستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تأخير صرف الضمان الاجتماعي هو أمر يزداد التساؤل علية خلال الأيام القليلة الماضية من قبل جميع المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي القديم والحديث، ومن المعروف أن الضمان الاجتماعي المطور يستفيد منه فئة كبيرة من المواطنين والمواطنات داخل أراضي المملكة العربية السعودية، حيث يتم صرف مبلغ من المال كدعم للأسر محدودة الدخل والأسر الأشد والأيتام والأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات احتياجاً لسد الاحتياجات الأساسية في كل منزل، نظراً للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والتي أدت الي ازدياد وارتفاع أسعار السلع والمنتجات بشكل كبير مما سبب الكثير من العبء علي المواطنين، وقد أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة إلي أنه يمكن الاستفادة من الضمان ولكن بعد أن توافر بعض الشروط في المتقدمين للاستفادة من الدعم.

تأخير صرف الضمان الاجتماعي

من خلال المقال يمكنك التعرف علي تقديم اعتراض الضمان الاجتماعي، أما بشأن الشكاوى التي قام بها العديد من المواطنين بسبب التأخر في صرف معاش الضمان، لذا فقد نوهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلي أن عملية التحقق من الآيبان لمستفيدي الضمان الاجتماعي والتأكد من أحقيه المستفيد من الضمان يتم بشكل شهري بمنتهي الشفافية للتأكد من مدي أحقية المستفيد، لذا قد تستغرق عملية التحقق بعض الوقت مما يسبب تأخر صرف الضمان لبعض المستحقين، وفي حالة إن كان المستفيد مستوفي الشروط والمعايير التي أقرتها الوزارة فيتم صرف المعاش الخاص به.

كما قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرد علي بعض الشكاوى المقدمة إليها من خلال الصفحة الرسمية علي تويتر ” العناية بالعملاء” ورداً علي مغردة قالت في الشكوي” قدمت خدمة الضمان المطور، وظهرت البيانات مؤهل لمدة شهرين مع دفعات معلقة والآبيان صحيح لكنه تحت التدقيق لمدة شهرين لماذا؟… فجاء رد الوزارة كالتالي:

“في حال كانت حالة الآيبان البنكي” تحت التدقيق”ن يرجي الانتظار عملية التحقيق من الآيبان البنكي يستغرق بعض الوقت، شاكرين لك“.

شروط الضمان الاجتماعي

من خلال المقال يمكنك التعرف علي رابط الضمان الاجتماعي المطور، وبعد عرض أسباب تأخير صرف الضمان الاجتماعي وبعض شروط الضمان كالتالي: