نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الضمان الاجتماعي المطور 1443 وطريقة احتساب راتب الضمان المطور بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الضمان الاجتماعي المطور 1443 هو رابط يهم فئة كبيرة من المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي المطور، وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بالعمل علي توفير هذا الرابط تسهيلاً علي المواطنين المستفيدين من الضمان ولسرعة التسجيل في البرنامج الخاص به دون الحاجة الي تضييع الوقت والجهد، مما يعمل علي الوصول لمستوي راقي من الخدمات المقدمة بشكل إلكتروني للمواطنين وتحقيق رؤية المملكة 2030، ويهدف الضمان الاجتماعي الي تحسين المستوي المعيشي لمحدودي الدخل والأسر السعودية الفقيرة، وتوفير متطلبات الحياة المادية والمعيشية للفرد والأسرة، وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من الإشارة إلي أن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين ليتمكنوا من الحصول علي الدعم المالي والتسجيل في البرنامج ومن خلال المقال سوف نعرض تلك الشروط وطريقة التسجيل بالتفصيل.

رابط الضمان الاجتماعي المطور 1443

من خلال المقال يمكنك التعرف علي راتب الضمان الاجتماعي، وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من فتح موقع إلكتروني خاص بالمواطنين للتسهيل عليم في التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلال الموقع مثل صرف المعاش وإضافة التدريب علي العمل والعديد من الخدمات الأخرى، أما عن طريقة التسجيل في الموقع من خلال الرابط فهي كالتالي:

الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بمنصة الضمان الاجتماعي المطور موقع وزارة الموارد البشرية.

يجب الضغط علي أيقونة الخدمات الالكترونية.

يمكنك الآن الضغط علي أيقونة إنشاء حساب جديد.

أو يمكنك تسجيل الدخول الي البوابة الالكترونية للضمان الاجتماعي.

تقوم بعد ذلك باختيار خانة الخدمات الالكترونية ثم الضغط علي حماية المعاشات.

يتم الضغط علي رمز تسجيل الدخول إلي الخدمة.

يجب عليك تحديد مكتب الضمان التابع لك مع تحديد الفئة.

يتم إضافة جميع المعلومات والبيانات المطلوبة منك مع التأكد من كتابتها بشكل صحيح.

الموافقة علي الشروط والأحكام.

الضغط علي أيقونة إرسال.

احتساب راتب الضمان الاجتماعي المطور

بعد عرض رابط الضمان الاجتماعي المطور 1443، يمكننا الآن معرفة طريقة حساب معاش الضمان حسب ما حددته وزارة الموارد البشرية وهي كالتالي:

يتم تحديد المعاش حسب قيمة الدخل الشهري لجميع أفراد الأسرة.

خصم50% من قيمة الدخل الشهري وإضافة هذا الدخل علي مجموع الدخل الغير مكتسب”يتم استثناء برامج المساندة وذوي الاحتياجات الخاصة”.

يقارن مجموع الدخل المحتسب بالحد الأدنى للراتب وفقاً للاستحقاق الشهري لعدد أفراد الأسرة وهو1100 ريال للعائل و550 لكل فرد.

شكاوى بعض المستفيدين من تأخر صرف الضمان الاجتماعي

قد تم طرح لمزيد من الشكاوى والاستفسارات من قبل بعض المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور بشأن تأخير صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور، فقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرد علي بعض الشكاوى المقدمة إليها من خلال الصفحة الرسمية علي تويتر وكان الرد كالتالي:

“في حال كانت حالة الآيبان البنكي” تحت التدقيق”ن يرجي الانتظار عملية التحقيق من الآيبان البنكي يستغرق بعض الوقت، شاكرين لك”.