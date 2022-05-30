نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلم رواتب الضمان الاجتماعي وشروط استحقاق الفرد للضمان في المقال التالي
سلم رواتب الضمان الاجتماعي، يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن سلم الرواتب الخاص بالضمان الاجتماعي، ويتم الاستفسار كثيرا عن شروط الاستفادة من الضمان الاجتماعي الجديد، كما أنه تم التعديل على سلم الضمان الاجتماعي المطور من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
سلم رواتب الضمان الاجتماعي 1443:
صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طرق حساب الضمان الاجتماعي الجديد والتي يكون من بينها:
- يتم احتساب دخل الأسرة كاملاً، عن طريق جمع كل دخل فرد من أفراد الأسرة، ثم يتم خصم نصف الدخل للأسرة كاملة، والذي يتم اعتماده من الوزارة.
- أيضا تحصل الأسرة على الدعم الخارجي. وهذا بعيدا عن راتب العمل، فهو يتم عن طريق إضافة مبلغ الدعم إلى نصف الدخل الشهري.
- كما يتم إضافة نصف القيمة الأساسية للدخل الشهري، عن طريق برنامج الإعاقة أو المساندة.
شروط استحقاق الفرد للضمان الاجتماعي الجديد:
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية بتحديد الحد الأدنى لكل فرد وكل أسرة، كالآتي:
- وبينت الوزارة بأن الفرد والذي هو رب لأسرة والذي يعمل على رعاية تلك الأسرة يجب أن يكون راتبه 1100 ريال سعودي كحد أدنى.
- وأما بالنسبة للفرد التابع للأسرة فيكون الحد الأدنى المسموح لكل فرد هو 550 ريال سعودي.
- فيتم احتساب الدخل الشهري الذي يتم اكتسابه بعدها يتم إضافة مبلغ الدعم المحدد علية. ثم يتم مقارنته بالحد الأدنى المستحق من الضمان الاجتماعي المطور.
- ثم أنه في حالة تخطي الحد الأدنى الذي تم احتسابه فإنه يتم منعة من المتقدم ولا يحصل على الدعم المقدم من الوزارة.
- كما أنه في حال إذا لم يتم وصولة للحد الأدنى فسوف يحصل على الدعم.
- أيضا من الشروط المذكورة من قبل وزارة الموارد البشرية للمواطن أن يكون مقيم إقامة كاملة في المملكة.
- كذلك يجب أن يكون حامل للجنسية السعودية.
- في حالة تم إثبات أن الفرد المتقدم قد سافر خارج البلاد لمدة تزيد عن سنة فإنه لا يحصل على الدعم. لأنه يعتبر غير مؤهل من حيث الشروط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلم رواتب الضمان الاجتماعي وشروط استحقاق الفرد للضمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.