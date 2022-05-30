سلم رواتب الضمان الاجتماعي وشروط استحقاق الفرد للضمان

سلم رواتب الضمان الاجتماعي، يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن سلم الرواتب الخاص بالضمان الاجتماعي، ويتم الاستفسار كثيرا عن شروط الاستفادة من الضمان الاجتماعي الجديد، كما أنه تم التعديل على سلم الضمان الاجتماعي المطور من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

سلم رواتب الضمان الاجتماعي 1443:

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طرق حساب الضمان الاجتماعي الجديد والتي يكون من بينها:

يتم احتساب دخل الأسرة كاملاً، عن طريق جمع كل دخل فرد من أفراد الأسرة، ثم يتم خصم نصف الدخل للأسرة كاملة، والذي يتم اعتماده من الوزارة.

أيضا تحصل الأسرة على الدعم الخارجي. وهذا بعيدا عن راتب العمل، فهو يتم عن طريق إضافة مبلغ الدعم إلى نصف الدخل الشهري.

كما يتم إضافة نصف القيمة الأساسية للدخل الشهري، عن طريق برنامج الإعاقة أو المساندة.

شروط استحقاق الفرد للضمان الاجتماعي الجديد:

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية بتحديد الحد الأدنى لكل فرد وكل أسرة، كالآتي: