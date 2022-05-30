موعد وشروط التسجيل في الحج 2022 والتعرف علي تكلفة الحج

موعد التسجيل في الحج 2022، كلما اقتراب موسم الحج بدأ المسلمين في جميع أنحاء العالم سؤال عن موعد تقديم الطلبات من اجل اداء مناسك الحج لعام 2022، وقد أوضحت الحكومة السعودية أنه يمكن الاستعلام عن كافة التفاصيل الخاصة بالحج من خلال المنصة الرسمية للحج والعمرة، والتي سيتوفر عليها قريبًا جميع التفاصيل، ومن خلال المقال التالي نعرض إليكم التفاصيل التي تم وضعها في المنصة الالكترونية.

موعد التسجيل في الحج 2022

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن بدء استقبال الطلبات الخاصة في التسجيل للحج لهذا العام، ليكون الموعد الرسمي هو يوم الأحد الموافق الثالث عشر من شهر ذو القعدة لعام 1443، الموافق الثالث عشر من شهر يونيو لعام 2022، وسيتم فتح الموقع الإلكتروني الرسمي في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت مكة المكرمة ويستمر استقبال الطلبات حتى مساء يوم الأربعاء الثالث عشر من شهر ذو القعدة لعام 1443، الموافق الثالث والعشرين من شهر يونيو لعام 2022، في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

شروط التقديم في الحج لعام 2022

وضعت وزارة الحج والعمرة بعض الشروط الواجب تحقيقها للحصول على تصريح الموافقة لاداء الحج لهذا العام، وهذه الشروط هي:

الحصول على جرعات اللقاح الخاصة بفيروس كورونا المستجد فيروس اوميكرون والدلتا.

تلقي الجرعة الثالثة من اللقاح قبل دخول المملكة العربية السعودية بسبعة أيام على الأقل.

التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

أن يكون الحاج لم يقم بأداء الحج العام الماضي ولم يؤدها لثلاثة أعوام السابقة.

المتقدم يكون عمره قد تعدى الثمانية عشر عام.

تقديم ما يفيد عدم إصابة المتقدم بأي من الأمراض المزمنة.

الأولوية للمواطنين السعوديين والمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية.

تكلفة الحج لعام 2022

وضعت منصة الحج والعمرة الالكترونية متوسط سعر خاص بالحج لهذا العام كما قامت بتقسيم الباقات الخاصة التي يمكنهم الانضمام لها، و أن متوسط باقة الضيافة ستكون ما بين الثلاثة عشر الف ريال سعودي وتصل حتى الخمسة عشر ريال سعودي بدون اضافة الضريبة المضافة التي أعلنتها الحكومة السعودية في وقت سابق.