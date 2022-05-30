نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور التعليمي تسجيل رياض الأطفال بالخطوات والصور في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضحت وزارة التعليم بالسعودية أن ولي الأمر أصبح في أمكانه الآن التسجيل في نظام نور إلكترونياً لأبنائهم بداية من يوم أمس الأحد والموافق 29/5/2022 والموافق 28/10/1443 هجرياً، مشيراً إلى أن التسجيل سيستمر خلال العام الدراسي ويحق تسجيل الأطفال الذين بلغوا سن الثلاث سنوات ولمن لم يبلغ سن السادسة. نظام نور تسجيل ولي الأمر في الروضة بالخطوات سنوضح لكم الآن الخطوات التي يجب اتباعها لتسجيل ولي الأمر في الروضة عبر نظام نور التعليمي إلكترونياً: الدخول على موقع نظام نور التعليمي.

تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على تسجيل الدخول.

الضغط على تسجيل الأبناء من الصفحة الرئيسية.

اختيار تسجيل طالب جديد والضغط عليها.

إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة لغير السعوديين.

توضيح صلة القرابة للطالب المراد تسجيله.

كتابة البيانات المطلوبة وتوضيح وظيفة ولي الأمر.

تحديد اسم المدرسة المطلوب تسجيل الطالب فيها.

رفع المستندات المطلوبة.

الضغط على تأكيد الطلب. نظام نور رياض الأطفال الأعمار المستحقة للتسجيل سنوضح لكم الآن الأعمار المستحقة لتسجيل في رياض الأطفال على حسب تاريخ الميلاد: المستوى الأول: من 12/10/2018 حتى 1/10/2019

مستوى الثاني: من 20/1/2018 حتى 11/10/2018

المستوى الثالث: من 3/11/2016 حتى 19/1/2018 شروط القبول في رياض الأطفال أوضح نظام نور التعليمي بعض الشروط التي يجب النظر إليها أثناء التقدم في رياض الأطفال وهي: إجراء فحص طبي في أحد المراكز الطبية المعتمدة من وزارة التعليم السعودية. أن يكون سن الطفل مقبول في الروضة. تقديم شهادة ميلاد الطفل. من أهم وأبرز الشروط التي يجب على ولي الأمر الموافقة عليها، هو أن توزيع الأطفال يتم حسب المربع السكني لولي الأمر. الأوراق المطلوبة لتسجيل في رياض الأطفال نظام نور شهادة ميلاد الطفل. شهادة تطعيم الطفل. صورة من الهوية الوطنية. وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كل ما هو متعلق بالتسجيل في رياض الأطفال لولي الأمر وبالخطوات والصور الموضحة، وشروط التسجيل بالإضافة إلى الأعمار المقبولة في التسجيل لهذا العام، والأوراق المطلوب تقديمها وإرفاقها أثناء عملية التسجيل الإلكترونية، نتمنى أن نكون قد أفدناكم وفي انتظار تعليقاتكم الخاصة بالتسجيل في رياض الأطفال عبر نظام نور التعليمي.

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