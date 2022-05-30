نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ربع ساعة فقط احصل على سلفة من منصة سلفة وتعرف على اهم شروطها في المقال التالي
نتحدث اليوم عن منصة سلفة الالكترونية . منصة سلفة اقبل اليها الكثير من المواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية . وذلك بفضل ما تقدمة من خدمات تمويلية عديدة يستفاد منها كافة المواطنين السعوديين . بعد انتشار فيروس كورونا. الكثير من البيوت فى المملكة العربية السعودية حالهم تدهور وايضا تدهورت معيشتهم . فقدمت منصة سلفة لشعبها الكريم تمويل شخصي يبدأ من 1000 ريال سعودى حتى 5000 ريال سعودى . ويأخذ هذا التمويل بكل سهولة ويسر .من خلال الموقع الالكترونى الخاص بمنصة سلفة احصل على اسرع سلفة فورية . وقم بسدادة بالطريقة التى تناسبك وحددت مدة للسداد فيها على 6 شهور . منصة سلفة تمتعك بالعديد من مميزاتها .لانها تعد أهم منصة داخل المملكة العربية السعودية ومصرحة من البنك المركزي السعودي . مجرد التقديم فى الموقع على سلفة فورية وتكون مستوفي جميع الشروط لديك تحصل على السلفة فى خلال ربع ساعة فقط . وتبدأ العيشة انت واسرتك فى امان . ويمكنك عمل مشروع صغير تبدأ به من جديد ويحسن من دخلك . ويوفر لك عيشة هنية انت وجميع اسرتك ويلبى كافة احتياجاتك الاسرية وايضا الشخصية . وللمعرفة كافة الخدمات التمويلية من منصة سلفة الالكترونية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية . من خلال موقعنا عبر موقع ثقفنى نعرض لمتابعينا الكرام شروط منصة سلفة الالكترونية .
شروط منصة سلفة الالكترونية
للحصول على تمويل شخصى يجب أن تكون مستوفية كافة الشروط الخاصة بمنصة سلفة الالكترونية وهى كالاتى :
- أولا : أن يكون المتقدم حاملا الجنسية السعودية .
- ثانيا : أن يكون المتقدم كامل الاهلية .اى يتراوح عمره مابين 16 عاما حتى 60 عاما .
- ثالثا : لا يقل فترة عمل العميل فى القطاعات الحكومية عن 3 أشهر وفى القطاع الخاص لا تقل فترة عمله عن 6 شهور . يجب على المتقدم أن يكون لدية وظيفة لكى يحصل على تمويل شخصى .
- رابعا : يكون الحد الادنى لراتب المتقدم 5000 ريال سعودى .
خطوات الحصول على تمويل شخصى من منصة سلفة
- اولا : الدخول على البوابة الالكترونية التابعة لمنصة سلفة .
- ثانيا : تسجيل دخول الى منصة سلفة وإدخال البريد الإلكتروني الخاص بالمتقدم .
- ثالثا : كتابة جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم مثل رقم الجوال ، اسمك رباعى والتأكد من إدخال بياناتك بشكل صحيح .
- رابعا : ادخل على طلب التمويل وحدد المبلغ التمويلي وايضا مدة السداد .
- خامسا : اضغط على كلمة تأكيد وانتظر رسالة التأكيد تصل إليك
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