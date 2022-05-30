نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب تمويل من شركة اليسر بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة لطالما ارتبط اسم شركة اليسر بالتمويل التأجيري أو الايجارة للسيارات بالمملكة العربية السعودية ، وشركة اليسر إحدى رواد مجال التمويل بالسوق السعودية علي وجه العموم ، وتاريخها يمتد إلي 15 سنة من الموثوقية والاحترام مع عملائها ، وتخدم الشركة ما يزيد علي 300 ألف عميل ، و تقدم لهم منتجات تمويل متنوعة مثل تمويل السلع الاستهلاكية ، وتمويل التورق ، والمرابحة والإجارة وهي مدار حديث موضوعنا اليوم ، ونتعرف علي طريقة تقديم طلب تمويل من شركة اليسر بالخطوات بالنسبة للأفراد ، والمستندات المطلوبة في التقديم والشروط والضوابط اللازم للحصول علي تمويل من شركة اليسر ، والمزيد من المعلومات الهامة من خلال فقرات المقال التالية.

طلب تمويل من شركة اليسر بالخطوات

قد يظن البعض أن طلب التمويل أمر معقد ويحتاج لمستندات وخطوات ومدة كبيرة ، لكن اليسر تقدم خطوات بسيطة وميسرة :

من خلال الموقع الإلكتروني لشركة اليسر علي الإنترنت ، نختار قطاع الأفراد.

ثم نضغط أيقونة قدم طلبك.

سيتم تحويلك لصفحة نموذج طلب التمويل.

تبدا بملأ بيانات الطلب مع اختيار نوع التمويل المطلوب.

تضغط علي المربع بجوار ” الموافقة علي الشروط والأحكام”.

وتدخل الكود المرئي في المربع المخصص لذلك.

أخيراً تضغط علي ” إرسال “.

مميزات تمويل اليسر

تقدم شركة اليسر للتمويل مجموعة مميزات علي تمويل الإجارة :

قيمة التمويل تصل إلي 300 ألف ريال.

التمويل لا يحتاج إلي كفيل.

قيمة الدفعة الأولي صفر بالمائة من قيمة التمويل.

الدفعة الأخيرة يمكن أن تصل لقيمة 30 % من المبلغ.

متاح جدولة للدفعة الأخيرة علي 24 شهر كحد أقصي.

القرض بدون رسوم إدارية.

فترة التمويل حتي 5 سنوات للأقساط.

متاح طلب تمويل للسيارات المستعملة.

اليسر لديها شبكة واسعة من الشراكات والوكالات والمعارض بكافة أرجاء المملكة.

وفي ذات السياق يمكن التعرف علي خطوات طلب تمويل مصغر من إمكان عبر موقعنا.

شروط تمويل اليسر

تضع شركة اليسر مجموعة شروط للحصول علي طلب التمويل كالآتي :

متاح للسعوديين من سن 21 عام حتي 60 عام ، وللعسكريين حسب سن التقاعد.

يتاح للمقيمين من سن 22 سنة حتي 60 سنة.

لا يقل الراتب الشهري عن 4 آلاف ريال.

اثبات عمل بمدة لا تقل عن 3 شهور لدي صاحب العمل.

يتم تطبيق تأمين شامل علي السيارة.

كافة الشروط والأحكام الخاصة بالتمويل سارية.

مستندات طلب تمويل اليسر

للحصول علي منتج تمويل من شركة اليسر يتم تقديم المستندات التالية :