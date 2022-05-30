نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلاص هنقبض موعد صرف الضمان الاجتماعي sbis.hrsd لشهر مايو ورابط منصة الدعم والحماية في المقال التالي
بحث العديد من المواطنين السعوديين على ابرز الاخبار التي تختص بموعد صرف معاش التضامن الاجتماعي المطور والذي من المفترض أن يتم صرفه في خلال الأيام القادمة القليلة المقبلة، وفي ظل الرؤية الموضوعة التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية أن المسؤولين المختصين يحاولون تسهيل الحياة اليومية على كل مواطن عن طريق توفير المكونات اليومية مثل الملبس والطعام وتعليم الأطفال، لذا أعلنت عن معاش الضمان الاجتماعي الذي يقدم إلى بعض الفئات التي تستحق الحصول على الدعم المالي وتحتاج إلى المساعدات من الدولة، وفي هذا الإطار تسعي المملكة على تحسين الأحوال المعيشية لكل مواطن سعودي عن طريق صرف هذا المعاش، وفي هذا الصدد بحث العديد من المواطنين عن رابط منصة الدعم والحماية وابرز الشروط التي وضعتها الوزارة حتى يتم اختيار الفئات المراد رصدها لتحصل على المعاش، بالإضافة إلى اننا سنقدم لكم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور لشهر مايو تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل.
موعد صرف معاش الضمان شهر مايو
بداية من اقتراب انتهاء شهر أبريل بدأ اصحاب المعاشات الخاصة بالضمان الاجتماعي في البحث عن موعد بداية صرف معاش شهر مايو وكما أشار وزير الموارد البشرية انه سيتم نزول منذ يوم ٢٢ من شهر مايو ٢٠٢٢ حتي يوم ٢٥ على أن يتم صرف المعاش لجميع الفئات يوم ٣١ من مايو، وقد صرح المسؤول عن صرف المعاشات أن جميع الفئات التي لها حق سحب المعاش يحق لها السحب من اي ماكينة صرف الآلي من جميع البنوك، ويمكن الاستفسار عن المعاش من خلال رابط منصة الدعم والحماية في المملكة العربية السعودية وهو http://sbis.hrsd.gov.sa
شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور
يوجد العديد من الشروط التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي السعودية للحصول على المعاش الشهري المستحق، وهو معاش اجتماعي يختص بفئة معينة لمساعدتهم على الحياة داخل المملكة ومن ضمن هذه الشروط هي:
- الشخص المتقدم مقيم داخل حدود المملكة العربية السعودية.
- حاصل على الجنسية السعودية.
- لا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن ثلاثة آلاف ريال سعودي.
- عدم وجود تأمين على الفرد المتقدم للحصول على المعاش.
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