رابط تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور للصف الاول الابتدائي للعام الدراسي 1444

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عمر شويل - جدة رابط تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور للصف الاول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1444 ؛ حيث قد قامت حكومة المملكة العربية السُّعُودية بالإعلان عن فتح باب تسجيل طلاب جدد للعام الدراسي الجديد عبر الموقع الرسمي الخاص بالنظام في ضوء مجموعة من الشروط الخاصة بعمر التلميذ الذي يتم تسجيله وتحديد موعد السجيل لطلاب المدارس الحكومية والمدارس الأهلية والدولية.

نظام نور السعوي Noor

إن نظام نور هو عبارة عن نظام تعليي رقمي تم إطلاقه منذ عدة سنوت ليكون بمنزلة الوسيلة السهلة والسريعة لأولياء الأمور والمعلمين والطلاب من أجل تسجيل طلبات القديم على المدرسة أو الحصول على نتائج الاختبارات وتقييمات كل طالب ورفع نتيجة الفصل الدراسي الأول وكذلك نتائج الاختبارات النهائية على البرنامَج، ويُذكر أنه يُمكن لجميع أفراد العملية التعليمية امتلاك حساب خاص على نظام نور سواء كان ولي أمر أو طالب أو معلم ولكل منهم بطبيعة الحال صلاحيات وخدمات خاصة ومحددة على النظام.

موعد تسجيل طلاب الاول الابتدائي في نظام نور 1444

في إطار إعلان المملكة العربية السُّعُودية عن فتح باب التسجيل سواء لطلاب رياض الأطفال أو طلاب الصف الأول الابتدائي في العام الدراسي القادم 1444 هـ ، تم الإعلان عن الموعد الرسمي من أجل التسجيل في نظام نور للطلاب الجدد للعام الدراسي المقبل في المدارس الحكومية بدأ في اليوم الموافق 7 شوال لعام 1443 هـ، وسوف يستمر حتى يوم 17 ربيع الأول من عام 1444هـ ، وعلى أولياء الأمو سرعة الولوج إلى موقع نظام نور بحساباتهم الخاصة من اجل تسجيل أبنائهم الذين سوف يلتحقون بصف أول ابتدائي بداية من العام الدراسي القادم 1444 هـ.

ويذكر أن تسجيل طلاب المدارس الأهلية والمدارس الأجنبية والدولية والمدارس الأهلية التي تعتمد على برامج دولية في نظام نور قد بدأ منذ يوم 16 رمضان 1443 هـ وسوف يستمر حتى 17 ربيع الأول من عام 1444هـ أو حتى اكتمال العدد المطلوب.

رابط تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور للصف الاول الابتدائي لعام 1444

كل خدمة حكومية إلكترونية تتطلب وجود بوابة ورابط رسمي ، فكما يوجد رابط استعلام عن المخالفات المرورية بالمملكة على سبيل المثال، يوجد أيضًا رابط خاص بنظام نور ، وبذلك ؛ فإنه عند رغبة أولياء الأمور في المملكة العربية السُّعُودية من تسجيل أبنائهم في أي من مدارس المملكة للعام الدراسي القادم 1444 – 1445 هـ من خلال الدخول إلى رابط موقع نظام نور تسجيل الطلاب الجدد ؛ حيث يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق ثم الضغط على دخول، وفي حالة التسجيل لأول مرة لولي الأمر يتم الضغط على (التسجيل لولي أمر جديد)، واتباع باقي الخطوات.

خطوات تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور للاول الابتدائي 1444

عند الرغبة في تسجيل طلاب جدد في نظام نور للصف لأول الابتدائي ؛ على جميع أولياء الأمور اتباع الخطوات التالية الذكر:

الولوج مباشرةً إلى الرابط الخاص بنظام نور 1444 وهو المتوفر في الفِقْرة السابقة.

إدخال بيانات حساب ولي الأمر، وهي تشمل: (اسم المستخدم ، كلمة المرور، رمز التحقق) ثم الضغط على زر (تسجيل دخول).

وبعد إتمام عملية تسجيل الدخول ؛ سوف يكون في مقدور ولي الأمر أن يقوم بِ تسجيل ابنه أو ابنته في النظام والتقديم للعام الدراسي الجديد.

ويجب أن يتم إدخال البيانات المطلوبة لطالب جيدًا، وإرفاق المستندات اللازمة أيضا وأهمها بالطبع شهادة ميلاد الطالب، كرت العائلة، بطاقة الهُوِيَّة الوطنية لولي الأمر، وغيرهم.

شروط تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور لعام 1444 – 1445

يوجد بعض الشروط واجبة الاستيفاء من أجل استخدام لينك تسجيل طلاب جدد في نظام نور للعام الدراسي الجديد 1444 – 1445 هـ بنجاح ، وهي:

لا بُد أن يكون الطالب قد أكمل الـ 6 سنوات، وفي حالة وجود أماكن ومقاعد فارغة ؛ يتم قَبُول الطلاب دون الـ 6 سنوات بحد أقصى 90 يومًا.

في حالة الأطفال الأصغر من ستة سنوات بمدة تصل إلى 180 يوم ، فمن الممكن أن يتم الموافقة على قبولهم في العام الدراسي الجديد ، ولكن بعد تقديم ما يُثبت تعليمه في رياض الأطفال.

لا بُد أن تكون القدرات العقلية والمهارات التعليمية الأساسية متوفرة لدى الطفل ، وأن يتم إرفاق خطاب توصية يضمن ذلك من خلال مدرسي مرحلة رياض الأطفال.

وعلى الرغم من توقف نظام نور خلال المدّة الماضية عدة مرات في ضوء توقف جميع المؤسسات عن العمل بالمملكة إثر انتشار الوباء ؛ إلا أن وزارة التعليم بالدولة قد أطلقت الآن رابط تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1444 – 1445 مرة أخرى في ضوء عودة أنشطة الحياة إلى طبيعتها ومنها استمرار الدراسة سواء حضوريًا أو عند بعد.

وعلى جميع أولياء الأمور البَدْء فورا في تسجيل أبنائهم ممن سوف يلتحقون بالدراسة في العام الدراسي الجديد القادم 1444 في المملكة العربية السُّعُودية وذلك من خلال الاعتماد على بيانات حساب ولي الأمر على حساب نور فورا ولكن بشرط انطباق الشروط الخاصة بالسن والأهلية على الطفل المراد تسجيله للالتحاق بصف اول ابتدائي في العام الدراسي القادم.

وفي نفس هذا السياق ؛ تُجدر الإشارة إلى أن الاعتماد على نظام نور فيما يخص الخِدْمَات التعليمية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور ليس وليد اللحظة فيما يخص إجراءات التباعد الاجتماعي داخل المملكة ؛ وإنما هو يأتي في الأساس ضمن المبادرة الخاصة بالتحول الرقمي كليًا فيما يخص الخِدْمَات الحكومية السُّعُودية في جميع المجالات والقطاعات داخل الدولة، ولا سيما أن الأنظمة الرقمية تُساعد في الحصول على مختلف الخِدْمَات مع حفظ قدر كبير من الوقت والجهد وتعزيز عنصر الدِّقَّة أيضًا في الحصول على هذه الخِدْمَات.