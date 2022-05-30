نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار حملات الحج 1443 حجاج الداخل رابط التسجيل في حج 2022 وزارة الحج والعمرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار حملات الحج 1443 ورابط استخراج تصريح الحج لكل المسلمين في المملكة العربية السعودية وخارجها من الراغبين في تأدية فريضة الحج لعام 2022، وذلك بعد اعلان وزارة الحج والعمرة عن انطلاق حملات لحج 2022 والتي تسمح للمواطن السعودي والمقيمين بالأراضي السعودية من التسجيل واختيار باقة مناسبة.

وهذه الحملات لها مجموعة من الشروط والمتطلبات الأساسية، والتي كانت تم تطويرها وفق احدث مستجدات تفشي وباء كورونا، فسوف نشرح لكم كافة التفاصيل الخاصة أسعار حملات الحج 1443-2022.

أسعار حملات الحج 2022/1443

إن سعر حملة الحج 1443 الموجودة في باقة ضيافة الحجاج 2022 لجميع المواطنين الذين يقيمون في المملكة العربية السعودية يصل سعرها إلى 12113 ريال سعودي.

أما سعر حملة الحج 1443 التي توجد في باقة الضيافة بأبراج الحج 2022 للمقيمين بالمملكة تصل إلى 13560 ريال سعودي.

كما أن سعر حملة الحج 1443 الموجودة في باقة مخيمات الحج 1443 لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية يصل إلى سعر 14381 ريال سعودي.

أسعار حملات الحج المجانية لحجاج الداخل 1443

حيث تهتم بعض شركات الحج في المملكة العربية السعودية بتوفير مجموعة من حملات الحج بتكاليف قليلة جدًا؛ فتكون مجانية بالكامل في بعض الأوقات ويكون ذلك بغرض المساهمة في القيام بالأعمال الخيرية التي تقدمها هذه الشركات، ومن اشهر هذه الحملات ما يلي:

حملات حج بن عثيمين.

حملة القرشي للحج.

وحملة النخبة للحج.

كذلك حملة عساف للحج.

حملة الحماد للحج.

وحملة خيرية للحج.

أما حملة خفيفة للحج.

وحملة الإسلام المتحدة للحج.

كذلك حملة فيصل الظفيري للحج.

وحملات حج الراجحي.

سعر تصريح الحج للمقيمين 1443/2022

في إطار الحديث عن أسعار حملات الحج 1443 رابط استخراج تصريح الحج، وجب ذكر أسعار التصاريح وهي كما يلي:

برنامج حملات الحج العامة: من 6833 إلى 15540 ريال سعودي.

أما البرنامج منخفض التكلفة ثابتة: من 3829 ريال ، و5456 يرال سعودي.

قيمة باقة الضيافة بلس للإقامة بمكة المكرمة من 7561 ريال سعودي إلى 8161 ريال سعودي.

أما سعر باقة الضيافة 2 بلس: يبدأ من 7561 ريال إلى 7910 ريال سعودي.

وسعر باقة بلس للضيافة: يبدأ من 3447 ريال إل 4794 ريال سعودي.

كذلك باقة ضيافة عدد برج واحد مكان الإقامة ستة أبراج منى تابعة لشركة مينا العقارية 11905 ريال سعودي.

أما أسعار الباقة الاقتصادية 1 الإقامة: فتبدأ من 3447 ريال سعودي إلى 4797 ريال.

كما أن قيمة الباقة الاقتصادية بحجم 2 سكن الخيام: 3465 ريال سعودي.

رابط استخراج تصاريح الحج 1443/2022

حيث يتمكن جميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية والمقيمين الدخول على رابط بوابة المسار الإلكتروني للحجاج.

ثم كتابة كل البيانات المطلوب تسجيلها بالترتيب.

إلى هنا يكون قد انتهى حديثنا عن أسعار حملات الحج 1443 رابط استخراج تصريح الحج، كما وضحنا بالسابق موعد إجازة عيد الأضحى 1443، وذكرنا لكم كافة التفاصيل الخاصة بذلك الموضوع.