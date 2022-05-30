بدون موافقة الكفيل 20 ألف ريال بأقساط ميسرة بدون رسوم إضافية لدى اليسر للتمويل

يمكن من خلال الأونلاين الحصول على التمويل الشخصي الأصغر بدون موافقة الكفيل الغارم لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية التي تعتبر في الوقت الحالي من أهم الشركات التمويلية بالسعودية بسبب ما تقدمه من تمويلات للمجتمع السعودي بل تقدم التمويل بإجراءات مرنة لجميع العملاء السعوديين أو غير السعوديين في المملكة بشرط توفير كافة الضوابط والشروط المطلوبة للموافقة الفورية عليه ويحتاج التمويل الأصغر بالشركة أن يكون المتقدم قضى فترة عمل على الأقل ثلاث أشهر في أي قطاع من القطاعات المتاحة بالسعودية كذلك من أجل الحصول على تمويل شخصي فوري بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء حتى 3 سنوات إيضًا بدون دفع أي رسوم إضافية على التمويل الذي يتراوح من 2 ألف ريال سعودي حتى 20 ألف ريال سعودي من خلال شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية.

الشروط الهامة للحصول على التمويل الأصغر لدى شركة اليسر

يحتاج التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل توفير دخل ثابت يبدأ من خمسة ألاف ريال وليس ذلك فقط فيجب توفير بعض الشروط والضوابط الأساسية للتمويل الشخصي بالمملكة العربية السعودية كالتالي بكافة التفاصيل الجديدة لهذا العام:

لابد من توفير جميع الضمانات اللازمة للتمويل الشخصي الأصغر ومن أهمها توفير الراتب الشهري الثابت للعميل المتقدم الذي يبدأ من 5 آلاف ريال سعودي.

شركة اليسر للتمويل تطلب توفير مدة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر للعاملين في القطاع الحكومي أو الخاص في السعودية.

التقديم الإلكتروني على التمويل الشخصي الأصغر متاح من سن 22 سنه فأكثر من ذلك حتى 60 سنه.

مسموح لجميع العسكريين التقديم الإلكتروني للحصول على التمويل الشخصي الأصغر بالشركة حتى سن التقاعد العسكري بالمملكة.

المزايا التمويلية عند طلب التمويل الشخصي لدى شركة اليسر