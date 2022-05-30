نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العد التنازلي موعد صرف الضمان الاجتماعي الدفعة الجديدة 1443 sbis.hrsd وشروط التسجيل وحالات الوقف وكيفية الاستعلام عن نتائج الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع بداية كل شهر ومع قرب موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور، يزداد البحث من قبل السعوديين عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور للدفعة الجديدة، حيث يتم صرف مبلغ الضمان الاجتماعي المطور في بداية كل شهر هجري، وذلك حتى يقوم المواطنين بالحصول على مبالغ تعمل على مساعدتهم في غلاء المعيشة، وفي سداد احتياجاتهم واحتياجات الأسرة، وهذا المعاش يكون من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن المعلوم أن يتم صرف مبلغ الضمان الاجتماعي المطور للدفعة الجديدة لشهر ذو القعدة يوم الثلاثاء المقبل الموافق الحادي والثلاثون من شهر مايو 2022.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يوجد مجموعة من الشروط التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي يجب توافرها في الأشخاص الذي يرغبون في التقديم في الضمان الاجتماعي المطور وهذه الشروط هي:

يجب أن يكون الشخص من مواطنين السعودية حيث أن هذا البرنامج مقدم الشعب السعودي دون غيرهم.

يجب أن يكون مقيم داخل المملكة العربية السعودية.

يجب ألا يزيد راتب الشخص عن الحد الأدني الذي يمنع من الحصول على الضمان.

أن لا يكون الشخص مسجل لدى دور الرعاية والإيواء في احد مناطق المملكة العربية السعودية.

يجب أن لا يكون لدى الشخص أموال وأصول كبيرة.

حالات وقف الحصول على الضمان الاجتماعي

إذا اكتشفت الوزارة والعاملين على برنامج الضمان الاجتماعي وجود أي من هذه الحالات سيتم إيقاف الحصول على مبلغ الضمان، وهناك بعض الحالات ستعرض صاحبها للمسائلة القانونية وهذه الحالات:

إذا زاد راتب الشخص عن الحد الأدني الذي يمنع من حصوله على مبلغ الضمان.

إذا تم اكتشاف ان البيانات غير صحيحة أو تم التلاعب في صحتها.

إذا خرج المواطن وأصبح مقيمًا خارج المملكة العربية السعودية.

إذا قام الشخص بالتنازل عن المبلغ لشخص آخر.

إذا تم طلب تحديث ولم يقم بتحديث البيانات.

وفاة الشخص صاحب المعاش.

كيفية الاستعلام عن نتائج الأهلية

وفرت وزارة الموارد البشرية موقع خاص بها حتى يقوم المواطن بالاستعلام عن أهليته للحصول على الضمان، فقم بفتح الموقع واختيار خدمات الضمان، وكتابة اسمك ومعلوماتك الشخصية، وستظهر لك جميع البيانات.