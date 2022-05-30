نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة بالنسبة للمنشآت وللعمالة المنزلية في المقال التالي

أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية خطوات إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة وذلك فيما يخص المنشآت وكذلك فيما يخص العمالة المنزلية عبر حساباتها الرسمية وقد فصلت تلك الخطوات بدقة للتسهيل على المستخدمين، وكانت المديرية قد أعلنت من قبل عن أنها قد بدأت بالفعل في تلقي الطلبات لإصدار التصاريح للدخول للعاصمة المقدسة بشكل إلكتروني وذلك بالنسبة للعمالة المنزلية وبالنسبة للعاملين من أولئك المقيمين في المنشآت التي تقوم بأعمالها داخل العاصمة المقدسة، وأيضًا أولئك الذين يحملون تأشيرة العمل الموسمي والمتعاقدين مع هذه المنشآت من المسجلين في نظام أجير وهذا في فترة موسم الحج لعام 1443ه. خطوات إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمنشآت تهتم المديرية العامة للجوازات السعودية بالتسهيل على المستفيدين وتوفير الوقت والجهد لهم عن طريق إنهاء معاملاتهم بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى التوجه إلى أحد مقاراتها ومراجعتها.

ولذلك فقد أوضحت خطوات إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمنشآت إلكترونيًا وذلك عن طريق بوابة مقيم.

في البداية يقوم المستفيد من فتح الموقع الإلكتروني https://makkahpermit.muqeem.sa

بعد ذلك يقوم باختيار أيقونة طلبات التصاريح.

ومن قائمة طلبات التصاريح عليه أن يختار إضافة تصريح.

بعد ذلك سيقوم بعمل إضافة للبيانات.

ثم يقوم باختيار الشخص المراد إصدار تصريح دخول له للعاصمة المقدسة.

بعد ذلك ستظهر قائمة بمرفقات مطلوب إرفاقها كل ما على الشخص هو إضافة تلك المرفقات.

وأخيرًا الضغط على تقديم الطلب.

بعد تقديم الطلب تأتي عملية معالجة الطلب ومن بعدها سيتم إشعار المستخدم الذي قام بالطلب من خلال حسابه الرسمي الذي قدم به الطلب عبر البوابة وذلك في حال تنفيذ الخدمة. طلب التصريح للعمالة المنزلية في هذا القسم نستعرض معكم خطوات إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة وذلك فيما يخص العمالة المنزلية عبر منصة أبشر.

تقديم طلب التصريح للعمالة المنزلية يكون عبر موقع أو تطبيق منصة أبشر الإلكترونية.

يقوم مقدم الطلب بالدخول على حسابه في المنصة ومن ثم اختيار خدماتي.

ومنها يقوم باختيار أيقونة الجوازات.

من بعدها يقوم باختيار تصريح دخول العاصمة المقدسة.

وبالتأكيد وجب التنوية على أن هذه الخدمة متاحة فقط في موسم الحج. عمر شويل - جدة خطوات إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة بالنسبة للمنشآت وللعمالة المنزلية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة بالنسبة للمنشآت وللعمالة المنزلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.