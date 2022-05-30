طريقة التسجيل في نظام نور للروضة 1444 رابط تسجيل دخول موقع نور لولي الأمر noor

ننشر طريقة التسجيل في نظام نور للروضة 1444 عبر موقع نور لولي الأمر، وذلك بعد تفعيل أيقونة التسجيل للأبناء في رياض الأطفال للعام الدراسي القادم عبر نظام نور لولي الأمر المركزي اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ الثامن والعشرون من شهر شوال لعام 1443هـ الموافق لتاريخ التاسع والعشرون من شهر مايو الجاري، وتستمر عملية التسجيل في رياض الأطفال 1444 متاحةً خلال العام الدراسي، وقد تم إيضاح أعمار الأطفال المقرر قبولهم بهذه المرحلة التعليمية، حيث يتم قبول الطفل الذي أكمل سن الثلاث سنوات ولم يبلغ سن السادسة من عمره، ومن خلال ثقفني نشرح خطوات التسجيل في نظام نور لولي الأمر التعليمي، بالإضافة إلى توفير رابط نظام نور تسجيل الطلاب في المراحل الأولية الرسمي.

طريقة التسجيل في نظام نور للروضة 1444

فتحت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية باب التسجيل في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي القادم، فمن يرغب في تسجيل أحد أبنائه في هذه المرحلة، فيمكنه ذلك عن طريق تسجيل دخول نظام نور المركزي بتعبئة بيانات الدخول “اسم المستخدم وكلمة المرور”، وحال نسيان أحد البيانات، فيتم النقر على رابط بوابة النفاذ الوطني الموحد، ثم تعبئة بيانات ابشر، وسيتم التحويل لصفحة نظام نور الرئيسية.

وتبدأ أولى خطوات تسجيل طالب في رياض الأطفال بالدخول إلى نظام نور التعليمي عن طريق اتباع الرابط الرسمي التالي (noor.moe.gov.sa)، وفي حال عدم وجود حساب مسبق على البوابة التعليمية، فيتم إنشاء حساب أولاً من خلال اتباع الخطوات التالية:

النقر على “رابط التسجيل لولي أمر جديد”.

إدخال السجل المدني، وسيقوم النظام باقتراح اسم المستخدم، ثم الضغط على التالي.

إدخال رقم هوية الطالب أو رقم الإقامة، ثم تحديد صلة القرابة، ثم إدخال تاريخ ميلاد الطالب، ثم الضغط على تدقيق.

تعبئة الهوية واختيار الجنسية وكتابة اسم الأب باللغة العربية ، ثم تحديد الجنس، وتعبئة رقم الجوال، ثم حفظ.

ستظهر رسالة تفيد بإتمام عملية التسجيل بنجاح، قم بالاحتفاظ باسم المستخدم، وسيتم إرسال كلمة المرور على الجوال المسجل.

بعد تسجيل دخول نظام نور لولي الأمر، من القائمة الرئيسية أنقر على تسجيل الأبناء، ثم تسجيل طالب جديد.

تعبئة الهوية أو رقم الإقامة للطالب، واختيار صلة القرابة، ثم تاريخ الميلاد والنقر على التالي.

تحديد الصف أو المستوى بناءً على تاريخ ميلاد الطالب المسجل في الخطوة السابقة، ثم التالي.

إدخال بيانات الطفل والتالي.

تعبئة بيانات المدرسة، ثم النقر على التعهد بأن جميع المعلومات المسجلة صحيحة، ثم “تسجيل”، كما يمكن متابعة طريقة التسجيل في نظام نور للروضة من خلال الفيديو التالي:

نظام نور تسجيل رياض الأطفال 1444

يتاح لأولياء الأمور اليوم إمكانية التسجيل في رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد، فمن يريد تسجيل الابن في روضة نظام نور 1444، فعليه تسجيل دخول نظام نور من حسابه الشخصي واتباع الخطوات الموضحة عالية، ويجب العلم أنه يتم تحديد المستوى المناسب للطفل بناءً على تاريخ ميلاده، حيث حددت الوزارة ثلاث مستويات وأوضحت تاريخ ميلاد كل مستوى منهم.