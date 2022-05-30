طريقة استخراج تصريح دخول مكة المكرمة 1443 والأوراق المطلوبة من المقيمين بالأراضي السعودية

طريقة استخراج تصريح دخول مكة المكرمة 1443، هناك الكثير من القرارات والإجراءات التي بدأت المملكة العربية السعودية باتخاذها خلال الأيام القليلة الماضية وهذا للاستعادة إلي الحج واستقال حجاج بيت الله الحرام من جميع أنحاء العالم، حيث أصدر المديرية العامة للجوازات السعودية عبر صفحات التواصل الإجتماعي التابعة لها عن إصدار قرار بمنع دخول المقيمين العاملين في المهن المنزلي الدخول إلى الأراضي المقدسة مكة المكرمة ويتم استخراج التصريح من بوابة أبشر الإلكترونية، حيث أصبحت بوابة أبشر الإلكترونية من أهم وأكبر المنصات الحكومية التي يتوفر بها كافة الخدمات التي تساعد المواطنين في مختلف المجالات والخدمات، ومن هنا بدأ عدد كبير جداً من المقيمين في المملكة بالبحث عن طريقة استخراج التصريح لكى يستطيعون الدخول إلى مكة المكرمة و سنوضح لكم هذا بالخطوات.

طريقة استخراج تصريح دخول الأراضي المقدسة مكة المكرمة 1443

لقد أوضحت الهيئة العامة الجوازات السعودية عن طريقة استخراج تصريح الدخول إلى الأراضي المقدسة مكة المكرمة المقيمين في أراضي المملكة من العاملين في المهن المنزلي مثل ( العامل المنزلي، سائق الخاص وغيرهم من المهن) حيث أصبح لا يتمكن هؤلاء بالدخول إلى مكة المكرمة دون وجود التصريح وإلا سيعرض نفسه إلى الغرامة والعقوبات، وطريقة استخراج تصريح دخول مكة المكرمة عبر بوابة أبشر الإلكترونية هو:

في البداية على المواطن التوجه إلى بوابة أبشر الإلكترونية.

ثم يقوم بالنقر على أيقونة أبشر الأفراد.

بعد ذلك يقوم المواطن بتسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم قم بالضغط على أيقونة تسجيل.

بعد ذلك سيتم انتقالك إلى الصفحة الرئيسية قم بالنقر على خدماتي.

سيظهر مجموعة من الخدمات قم بالنقر على أيقونة الجوازات.

ثم اختيار تصريح الدخول إلى الأراضي المقدسة.

على الفور قم بإدخال البيانات المطلوبة لاستخراج التصريح.

بعد التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

قم بالنقر على أيقونة إرسال الطلب.

في حالة الموافقة على استخراج تصريح يمكنك مراجعة الأشعار وطباعة التصريح.

الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج التصريح الدخول إلى مكة المكرمة 1443

سيتطلب منك رفع بعض من الأوراق والمستندات لقبول طلب استخراج تصريح الدخول إلى مكة المكرمة، الأوراق هي: