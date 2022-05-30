50 ألف ريال للسعوديين بالتقسيط بدون كفيل وبلا تحويل الراتب عبر إمكان للتمويل

50 ألف ريال سعودي كحد أقصى للمبلغ التمويلي بموافقة فورية لجميع العملاء السعوديين الذي يرغبون في الحصول علي التمويل الشخصي السريع بدون كفيل وبلا تحويل للراتب كأحد أهم المزايا التمويلية التي يمتاز بها تمويل إمكان التابع إلى مصرف الراجحي السعودي بالمملكة حيث يقدم هذا التمويل لكي يوفر أحتياجات المواطنين السعوديين في المملكة الوقت الراهن كما أتاحت الشركة التقديم الإلكتروني للحصول على تمويل شخصي سريع بأقساط شهرية مرنة حتى 5 سنوات بموافقة أحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية لدى شركة إمكان للتمويل كما وفرت شركة إمكان برنامج التمويل الشخصي الميسر بشروط سهلة وميسرة بخلاف الشركات التمويلية الأخرى في المملكة.

كافة الشروط والمتطلبات اللازمة للتمويل الشخصي الميسر بالشركة

للحصول على موافقة فورية عند طلب التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان للتمويل لابد من توفير الأوراق الرسمية المطلوبة كذلك مع تطبيق الشروط والأحكام وهذا ما سوف نوضحه بالتفصيل في مقاله اليوم فهذا الشرط مهم من أجل تملك المميزات التمويلية لدى شركة إمكان كذلك لكي يحصل المقدم على برنامج التمويل الشخصي على أسرع موافقة على التمويل من خلال الإنترنت بدون الذهاب إلى أي فرع من فروع شركة إمكان للتمويل بالمملكة:

يشترط التمويل الميسر لدى شركة إمكان توفير الحد الأدنى للدخل الشهري الذي يساوي 4000 ريال سعودي.

التقديم الإلكتروني متاح الآن من عمر 25 عام إلى 60 عام تحت ضوابط وشروط ميسرة لكافة العملاء السعوديين عبر تمويل شركة إمكان السعودي.

شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية تطلب توفير فترة خدمة عمل تبدأ من ستة أشهر.

كذلك في حالة إذا كان المتقدمين لطلب التمويل الشخصي الميسر يعملون في القطاع الخاص بالمملكة.

التمويل الميسر بدون شرط الجهة الذي يعمل فيها العميل المتقدم السعودي بموافقة فورية من شركة إمكان للتمويل.

أهم المزايا التي تقدمها الشركة عبر برنامج التمويل الشخصي