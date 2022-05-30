نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الموارد البشرية تصرح نقل المستحقين من الضمان الاجتماعي القديم إلى المطور في هذه المدة في المقال التالي
عمر شويل - جدة يتساءل كثير من المواطنين داخل الأراضي السعودية عن حقيقة نقل المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، والذين من المقرر نقلهم من النظام القديم إلى النظام المطور الذي تم تحديثه مؤخرا، بالإضافة إلى توضيح الشروط اللازمة لاستحقاق معاش هذا الضمان المطور، إلى جانب المدة اللازمة لنقل هؤلاء المستفيدين، كل هذا وأكثر نتعرف عليه من خلال هذا المقال، تابعونا.
نقل المستحقين من الضمان الاجتماعي القديم إلى المطور
صرحت مصادر مسئولة داخل وزارة الموارد البشرية بأنه من المقرر نقل بعض المستفيدين القدامى إلى النظام المطور، وأضافت بأن جميع المستفيدين الذين قاموا بالتسجيل داخل النظام المطور سيتم ادراجهم داخل الدورة الأهلية، وعادة ما يتم ذلك خلال عدة شهور قليلة، كما أن هناك بعض الأشخاص الذين قاموا بتقديم شكاوى إلى النظام، وكانت فحواها بأن هناك بعض الأشخاص الذين فشلوا في تسجيل بياناتهم داخل النظام الاجتماعي المطور، وقد ردت عليهم مصادر موثوقة داخل الوزارة بأن هذا يعني أنه قد تم نقلهم تلقائيا إلى النظام المطور.
مدة نقل المستفيدين من الضمان الاجتماعي إلى النظام المطور
يجب الإشارة إلى أن عملية نقل المستفيدين إلى النظام الحديث “المطور” عادة ما تستغرق مدة تقدر بحوالي تسعة أشهر، ويتم احتسابها منذ تاريخ التسجيل، كما أكدت على أن تلك العملية لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على قيمة الراتب، كما أن عملية الصرف مستمرة طوال هذه المدة لكافة المستحقين للضمان الاجتماعي.
أهداف الضمان الاجتماعي المطور
يعد هذا النظام المطور أحد الأنظمة المستحدثة التي طرحتها المملكة السعودية خلال الآونة الأخيرة، يسعى هذا النظام المستحدث إلى تحقيق عدة أهداف، توضحها من خلال ما يلي:
- توفير الاحتياجات الأساسية لبعض الفئات داخل الأراضي السعودية، خاصة الأشخاص ذوي الدخل المنخفض والمحدود.
- يعد هذا النظام أحد الوسائل المتبعة للحد من مستوى الفقر والارتقاء بمعيشة الفرد السعودي.
- يسعى في المقام الأول إلى تحويل المستحقين من أفراد مستهلكين إلى أشخاص منتجين.
- يهدف إلى توفير عيشة كريمة لمواطنيه من خلال توفير مبلغ مادي يصرف شهريا.
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