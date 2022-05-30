الموارد البشرية توضح موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd الدفعة الخامسة لشهر يونيو 2022

يعتبر نظام الضمان الاجتماعي المطور من الأنظمة التي وضعتها حكومة المملكة العربية السعودية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير الدعم لمن هو بحاجة إلى ذلك الدعم، وهو واحد من ضمن رؤية 2030، وهو الذي يهدف إلى حياة كريمة، وتنمية كبيرة البلاد والمواطن، وهو واحد من الخدمات التي تقدمها الدولة عبر منصات إلكترونية، وتحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.

الموارد البشرية توضح موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd

تتمثل رؤية 2030 في طرح الكثير من الخدمات عبر المنصات الالكترونية، وتكون تلك الخدمات تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية، وهذا من أجل توفير الوقت والمجهود على المواطن السعودي، وكذلك عدم وضع ضغط على الموظف داخل الوزارة بسبب وجود حالة من الزحام عليه، ومن الجدير ذكره أن موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور سيكون في أول شهر يونيو وسنقوم بتصريح اليوم بعينه عندما تصرح الوزارة بهذا الأمر.

كيفية التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور

تتمثل خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور في النقاط التالية:

نقوم بالدخول إلى الموقع الذي يخص منصة الدعم، والذي سيعمل على ايصالك إلى طريقة التسجيل.

نختار من الموقع الوصول إلى صفحة الملف الواحد.

ندخل كافة البيانات المطلوبة مثل اسمك ،ورقم جوالك، وعلينا التأكد من كتابة البيانات بصورة صحيحة.

نضغط على زر الموافقة الخاص بالشروط والأحكام، ومن ثم نختار اختيار التقديم، وهذا بعد الضغط على اختيار التقديم.

آلية الاستعلام عن نتيجة الضمان الاجتماعي المطور

بعد أن تسجل في نتيجة الضمان الاجتماعي المطور عليك أن ترغب في معرفة خطوات الاستعلام والتي تخص معرفة أن كان تم قبوله في صرف معاش الضمان الاجتماعي أم لا، وتتمثل آلية الاستعلام عن نتيجة الضمان الاجتماعي المطور في النقاط التالية: