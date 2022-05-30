كيفية وشروط خدمة ترقيم الإبل إلكترونياً 2022 – 1443 بالسعودية

كيفية وشروط خدمة ترقيم الإبل على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، تعد خدمة ترقيم الإبل المحوسبة من بين الخدمات الأساسية المقدمة. عن طريق ترقيم الإبل يتم القضاء على منازعات الملكية وغيرها من الأمور المتعلقة بالإبل، بالإضافة إلى تقديم طلب ترقيم الإبل يتم خلاله حصر إبل المالك. ما هي أنواع الإبل الخاصة وهل هي منتشرة في كل أرجاء السعودية.

كيفية وشروط خدمة ترقيم الإبل إلكترونياً

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة على ضرورة ترقيم الإبل وخدمة الترقيم المحوسبة المجانية المتاحة لفترة محدودة من خلال تقديم الخدمة، يمكن لجميع المواطنين الذين يمتلكون الإبل الاستفادة من جميع الخدمات المرتبطة بخدمة ترقيم الإبل.

الترقيم الإلكتروني للإبل بتقديم طلب على موقع الوزارة.

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

مطلوب إنشاء حساب جديد للدخول إلى موقع الوزارة.

بالإضافة إلى ذلك، يتم اختيار خدمة ترقيم الإبل إِلِكْتِرُونِيًّا على الصفحة الرئيسية.

كما يجب تسجيل المعلومات الأساسية على موقع الوزارة لخدمة ترقيم الإبل.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة، انقر فوق “إرسال الطلب”.

شروط تقديم طلب ترقيم الإبل على موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة

بعد التعرف على الترقيم الإلكتروني للإبل في المقال السابق “موقع ثقافتي ” نقدم المعايير التالية لطلب ترقيم الإبل:

من شروط تقديم طلب ترقيم الإبل تسجيل رقم هاتفك المحمول على موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

يجب على صاحب الإبل أيضًا إبراز بطاقته الصحية، إن أمكن.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على صاحب الإبل تحديد عدد الإبل التي لديه عند تقديم طلب ترقيم الإبل.

نقل ملكية الإبل عبر موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة

أنت، كالعادة، قمت بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة بحسابك الخاص.

يتم اختيار رمز الخدمات الفردية، متبوعًا برمز الثروة الحيوانية.

بالإضافة إلى ذلك، وبعد المرحلة السابقة، يتم اختيار قائمة الخدمات، تليها خدمة ترقيم الهجن الإلكترونية.

يتم عرض صفحة تتضمن مراحل نقل ملكية الإبل يتم من خلالها متابعة الإجراءات اللازمة لنقل ملكية الإبل.

شروط الاستفسار على موقع الوزارة بخصوص خدمة ترقيم الهجن

كيف يتم ترقيم الإبل إلكترونياً وفقاً لشروط هذه الخدمة الحيوية موضحة أدناه:-