نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم في القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي على رتبة رقيب وعريف وجندي 1443 – 1444 في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط التقديم في القوات الخاصة أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بجهاز الشؤون العسكرية بوزارة الداخلية عن فتح باب القبول والتسجيل بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي للتعيين في الرتب العسكرية (جندي- جندي أول- عريف- وكيل) بناءً على تخصص المتقدم. المؤهل. حيث أوضحت الإدارة المؤهلات المطلوبة والرتبة المراد تعيينها بناء على المتطلب.
رابط التقديم في القوات الخاصة
بالإضافة إلى ذلك، أوضحت القوات الخاصة للحماية الدبلوماسية أنه سيتم قبول طلبات التسجيل من الأفراد الذين تنطبق عليهم متطلبات توفير الأمن الدبلوماسي ل 1443 فردًا طوال الفترة المحددة في النقاط التالية.
- يبدأ التسجيل في الأمن الدبلوماسي يوم السبت 20 شوال 1443 ه الموافق السبت 21 مايو 2022 م.
- سيستمر الرجال في تقديم طلبات الحصول على الأمن الدبلوماسي خلال الأسبوع التالي، مع إغلاق التسجيل يوم الخميس 25 شوال 1443 ه أو 26 مايو 2022 م.
علما أن طلب الأمن الدبلوماسي يتم عن طريق الدخول إلى منصة أبشر، وظائف وزارة الداخلية، وليس من خلال بوابة القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، حيث تمت إتاحة الإعلان الوظيفي عبر منصة أبشر الدبلوماسية.
الأمن هو أحد القطاعات المستفيدة من خدمة إعلانات الوظائف بالمنصة. عند فتح باب التسجيل، إذا رغب في فحص الوصف الوظيفي والحصول على رابط التقديم، فيمكنه القيام بذلك باستخدام ما يلي:
رابط تقديم الدبلوماسية الأمنية 1443 (jobs.sa)
تخصصات الأمن الدبلوماسي
تتم متابعة الوظائف الشاغرة المعروضة على منصة أبشر للتوظيف من قبل المهتمين بالوظائف العسكرية للانضمام إلى أي قطاع عسكري لمعرفة تفاصيل الوظائف المتاحة ومتى سيفتح باب التسجيل والقبول، لذلك نقدم جميع التفاصيل المتعلقة بالوظائف العسكرية.
ويتم نشر وظائف وزارة الداخلية من خلال وظائف أبشر العسكرية لتسهيل على الراغبين. التقدم بطلب للحصول على وظائف أمنية دبلوماسية وغيرها.
وأعلنت القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي الاختصاصات المطلوبة للتعيين في الرتب المتاحة، من جندي إلى نائب رقيب، حيث يكون لكل فرد مؤهل رتبته الخاصة، ويمكن للراغبين في الاطلاع على الرتب والمؤهلات والتخصصات المحددة لكل منصب القيام بذلك على النحو التالي:
- وكيل الرقيب: لحاملي درجة البكالوريوس.
- للأشخاص الذين حصلوا على شهادة الثانوية العامة لمدة عامين على الأقل بعد التخرج.
- الجندي الأول: يتطلب تخرجه من المدرسة الثانوية أو ما يعادلها بدورة تدريبية أو شهادة لمدة عام.
- جندي: مطلوب شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
شرط الضمان الدبلوماسي 1444
قبل ملء نموذج الطلب الأولي، يجب على أولئك الذين يرغبون في التقدم لوظائف الأمن الدبلوماسي المنشورة على منصة أبشر للتوظيف تحديد مدى انطباق شروط التسجيل في الوظائف عليهم. على وجه التحديد، يجب عليهم التأكد من استيفاء الشروط التالية:
- هذه الوظائف خاصة بالمواطنين السعوديين من حيث الأصل والأصل، باستثناء الأفراد الذين نشأوا مع والدهم أثناء خدمته للدولة في الخارج.
- الحصول على الاعتماد الأكاديمي اللازم.
- ألا يكون محكوما عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون حسن السمعة والسلوك والسلوك.
- يجب ألا يكون قد تم تعيينه في وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية سابقًا.
- ألا يكون قد فصل من أي مركز أو معاهد عسكرية.
- الطول والوزن متناسبان مع المعايير الطبية السائدة.
- لا يعمل لدى أي قطاع أو وكالة حكومية.
- لا يمكن أن يكون متزوجا من مواطن أجنبي.
- اجتياز جميع اختبارات وإجراءات القبول.
- عند الحصول على شهادة مؤهل تعليمي من دولة أخرى غير المملكة المتحدة، يجب أن تكون موحدة ومصادقة من قبل وزارة التعليم.
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