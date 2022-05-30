خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية 

نظام نور يتيح متابعة أداء الطلاب والطالبات، وهذا لكي يتم تسهيل جميع الخطوات، وبناءا على ذلك يتم ضمان سرية البحث استخدام رقم سرية للطلاب والطالبات، وأضاف إلى ذلك أن نظام نوم يتيح لأولياء الأمور للتسجيل، وهذا لكي يتم تسجيل الطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي، وهذا للجدول الزمني، ولذلك يمكن الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطلاب للتسجيل الي نظام نور الإلكتروني، ولذلك موقع نور الإلكتروني يقوم بتقديم خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات (الشهرية والفصلية) إرسال التقرير الشهري التي يعيده المعلمون والمعلمات عبر موقع نور الإلكتروني، وهذا لتوضيح مستوى الطلاب والطالبات الدراسي، والأداء الخاص للعام الدراسي.

ومن الجدير بالذكر أن نظام نور الإلكتروني يقوم الإيضاح عن خدمة التسجيل للطلاب والطالبات الجدد، وطلاب رياض الأطفال، والصفوف الابتدائية الأولى، حيث أن موقع نور يقدم توفير الجهد والراحة لأولياء الأمور داخل المملكة العربية السعودية .

تسجيل الطلاب والطالبات الابتدائي:

التسجيل داخل المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية الأهلية المطبقة للبرامج الدولية، هذا للفئات العمرية للطلاب والطالبات ابتدأ من 6 سنوات أو أقل بـ90 يومًا فقط وهذا كحد أدنى إلى 11 سنه و 3 شهور كحد أعلى، حيث أن يكون التسجيل للمرحلة الابتدائية الصف الأول داخل المدارس الحكومية للفئات العمرية من 6 سنوات أو أقل بـ90 يومًا كحد أدنى إلى 11 سنة و3 أشهر كحد أعلى.

خطوات التسجيل للصف الأول الابتدائي:

يجب على الطلاب والطالبات تسجيل الدخول علي الموقع الرسمي الخاص الخاص بنظام نور الإلكتروني. يجب بعد ذلك الضغط على رابط تسجيل ولي أمر جديد. يجب أضافه هوية ولي الأمر، بناءا على ذلك سوف يتم إظهار اسم المستخدم المقترح. يجب الضغط على أيقونة “التالي”. يجب إضافة البيانات المطلوبة “اسم المستخدم، وكلمة السر”. بعد اتباع الخطوات التالية يتم إتمام عملية التسجيل مباشرة.

كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات: