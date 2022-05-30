نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا” الاستعلام عن المساعدة المقطوعة الرابط الجديد 2022 Hrsd.Gov.Sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم الاستعلام عن المساعدة المقطوعة الرابط الجديد، حيث ما يزال هناك الكثير من المواطنين والمواطنات على أمل أن يتم الإعلان والرد على حالة الطلب الخاصة بهم، حيث يوجد عشرات المواطنين والمواطنات الذين تقدموا للحصول على المساعدة المقطوعة ولم يتم الرد عليهم حتى الآن، سواء بالإيجاب، أو بالسلب، وسنتابع معكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال كيف تستعلمون عن مقطوعة الضمان الاجتماعي عبر الرابط الجديد المتاح، وما هي بدائل المساعدة المقطوعة التي يمكنكم التقديم عليها لزيادة فرصكم في الحصول على دعم مالي من الدولة، فتابعوا معنا سيداتي سادتي.

سفير الضمان الاجتماعي

ونتابع معكم آخر أخبار الضمان الاجتماعي، والذي يندرج تحته العديد من البرامج حاليا والتي من أهمها نظام الضمان الاجتماعي المطور، حيث قام سفير الضمان الاجتماعي المطور الشهير على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، بذكر أنه يوجد احتمال كبير أن يتم الإعلان عن مجموعة كبيرة من المقبولين في نظام الضمان المطور في خلال الفترة القادمة.

4 أيام متبقية لدفعة كبيرة من المؤهلين

. pic.twitter.com/unLo4ihrMx — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) 4 أيام متبقية لدفعة كبيرة من المؤهلين

. pic.twitter.com/unLo4ihrMx — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) May 11, 2022

وقد تابعنا معكم في مقال الاستعلام عن اهلية الضمان المطور عن ذلك.

المساعدة المقطوعة

أما بالنسبة للمساعدة المقطوعة فلم يتم الإعلان حتى الآن عن أي أخبار جديد بخصوصها، ولكن سنتابع معكم في هذا المقال كيف تتابعون حالة الطلب، حيث تنزل في أوقات مختلفة من شخص إلى آخر وقد يتم الرد على طلبك في أي لحظة.

وتبدأ مبالغ المساعدة المقطوعة من 10400 ريال سعودي.

وقد تصل إلى 30 ألف ريال للمستحق، وتصرف مرة واحدة فقط له، وفي حالة حصوله عليها فلا يجوز أن يحصل عليها مرة أخرى.

وما يزال أمل الحصول على المساعدة المقطوعة موجودا في قلوب الكثير من الأشخاص المحتاجين لها في المملكة وخاصة المتقدمين، حيث يوجد العديد من الأشخاص الذين يتابعونا أولا بأول على امل أن يصدر النتيجة الخاصة بأهليتهم، والتي سنتعرف عليها معكم، ولكن ننصحكم بالتقديم على مساعدات مالية بديلة، والتي سنذكرها لكم في الأسطر القادمة، فتابع معنا سيدي.

التقديم على المساعدة المقطوعة

وقد أغلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كافة طرق التقديم التي كانت متاحة للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي، ولم تعلن حتى اللحظة عن موعد عودتها مرة أخرى، ويطالب الكثير من المواطنين ويتمنون عودتها مرة أخرى حيث يحتاجها الآلاف.

وعلى الرغم من ذلك فيوجد العديد من البدائل لها، والتي منها:

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة الرابط الجديد

وقامت الوزارة بإغلاق رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة القديم، ويوجد رابط آخر للاستعلامات، ولكن يجب أن تمتلكوا رقم الطلب الخاص بكم، حتى تستطيعون عمل الاستعلام بنجاح، فتابع معي: