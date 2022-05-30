نظام نور تعد من أكبر المنصات الإلكترونية التي تسهل على أولياء الأمور تسجيل ذويهم من الأطفال المستجدين سواء كانوا بنين أو بنات، هو نظام إلكتروني أطلقته وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، بهدف الإستعلام أيضاً عن نتائج الطلبة والطالبات، سواء برقم الهوية أو برقم السجل المدني، على مستوى جميع المراحل التعليمية المختلفة.

طريقة الألتحاق والتسجيل بنظام نور التعليمي للمستجدين لعام 1444 هـ

نظام نور أحتل المرتبة الأول عن طريق متصفح جوجل بأكثر من مليون عملية بحث مختلفة خلال الساعات الماضية، وقد قامت وزارة التعليم السعودي بإطلاق هذا الموقع بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، ضمن إجراءات المملكة لمكافحة أنتشار فيروس كورونا، وأطلقت علية أسم ” منصة التعليم الموحد”، كما حرص الموقع على توفير خدمة البحث عن درجات المراحل المختلفة الإبتدائي والمتوسط والثانوي.

معاد التقديم بنظام نور وأعمار المسجلين

حددت وزارة التربية والتعليم السعودي أن يوم الأحد الموافق التاسع والعشرون من شهر مايو 2022 الحالي هو أول أيام التسجيل، للمستجدين لعام 1444 هـ. وقد أوضحت للجميع سن القبول بها، وهي من بداية عمر ثلاث سنوات حتى عمر السادسة.

خطوات التسجيل في نظام نور برقم الهوية للطلاب الجدد

يجب أولا أن يكون لولي الأمر لدى حساباً مفعلاً على نظام نور التعليمي، فعليه أتباع هذه الخطوات لتسجيل الطالب الجديد : ـ

الدخول إلى رابط نظام نور.

ثم قم بإدخال سجل ولي الأمر، من أسم المستخدم وكلمة المرور.

أدخل رمز التحقق في الحقل المخصص له.

ثمه أختر تسجيل طالب جديد.

سجل رقم الهوية أو الإقامة مع تحديد تاريخ ميلاد الطالب وصلة القرابة بينكما.

أختر الصف المراد تسجيل الطالب به.

عليكم بتسجيل بيانات الطالب وطرق الاتصال، مثل عنوان السكن ورقم الهاتف.

أختر الإدارة التعليمية التابع لها، ثم أختر المدرسة التي ترغب بإلحاق الطالب بها حسب المنطقة.

عليك بالإقرار بصحة ما قدمته من معلومات وبيانات.

نظام نور لتسهيل معرفة نتائج امتحانات السعودية