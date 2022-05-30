نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان المطور للمتقاعدين العسكريين وقيمة الرواتب المدرجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الضمان المطور للمتقاعدين تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية للتأكد من حاجة المواطن إليها، ومساعدة الأشخاص المحتاجة بالفعل والتأكد من وصول الضمان إليهم، كما عملت الوزارة على توفير بعض الطرق للتواصل مع الوزارة، فتمكن المواطنين من الحصول على كافة التفاصيل والمعلومات عن الضمان المطور.

شروط الضمان المطور للمتقاعدين

تتمثل شروط التقديم ببعض النقاط:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومستقراً بالمملكة.

عمر المتقدم يزيد عن ٣٥ سنة.

المتقدمة تكون أرملة.

لا يكون دخل الشخص أكثر من قيمة المعاش.

وجود كافة المستندات المطلوبة وإرفاقها بطلب المعاش.

شروط الضمان الاجتماعي للمتقاعدين العسكريين

شروط الضمان المطور للمتقاعدين العسكريين هي:

عدم وجود مصدر دخل آخر وغير قادر على العمل.

يكون المتقدم مقيم بالمملكة بشكل دائم و ليس له ممتلكات.

قيمة معاش التقاعد تكون أقل من الضمان الاجتماعي.

يكون سعودي الجنسية ولا يزيد عمره عن ستين عام.

ليس لديه سجل تجاري.

شروط الضمان الاجتماعي للمتقاعدين بتقرير طبي

تقديم ما يثبت الجنسية السعودية واستقراره بها.

لا يقل عمره عن ٣٥ عام.

تقديم جميع المستندات الطبية التي تثبت عدم القدرة على العمل.

عدم وجود وظيفه له أو راتب شهري.

ما هو برنامج الضمان الاجتماعي المطور؟

هو برنامج يستهدف الأسر الأشد إحتياجاً، للإستفادة من الخدمات المقدمة بالبرنامج وتزويدهم بالمال اللازم لتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، وتقديم المساعدة للأسر الفقيرة وتقديم دخل دائم لهم، لمساعدتهم على مواجهة غلاء أسعار المعيشة.

ما هي طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور؟

يتم الدخول على منصة الدعم والحماية الإجتماعية.

الضغط على اختيار التسجيل في المعاش.

ملء استمارة التسجيل بكتابة الاسم ورقم الهوية وتاريخ الميلاد.

كتابة دخلك الشهري و رقم حسابك البنكي ورقم الآيبان.

انقر على تسجيل.

كم راتب الضمان الاجتماعي للمتقاعدين؟

راتب الفرد ألف ريال بالشهر.

راتب الفردين ١٢٥٨ ألف ريال بالشهر.

ثلاث أفراد ١٥٧٠ ألف ريال شهرياً.

أربع أفراد ١٨٥٥٠ ألف ريال شهرياً.

خمس أفراد ٢١٤٠ ألف شهرياً.

الست أفراد ٢٤٢٠.

سبع أفراد ٢٧١٠.

ثماني أفراد ٣٠٠٠.

عشرةً أفراد ٣٥٦٠.

برنامج الضمان الاجتماعي المطور هو أحد الخدمات الالكترونية الحديثة مقدمة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية، للإستفادة منه وتحقيق استقلال مادي للفقراء وتحقيق بعض من احتياجاته.

شروط الضمان المطور للمتقاعدين سهل لا يتطلب الكثير من الجهد، ويقدم الضمان للفقراء و أصحاب الأمراض لمساعدتهم وتوفير جزء من احتياجاتهم.