نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الضمان الاجتماعي المطور للاستفسار المجاني وتقديم اعتراض على عدم الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم الضمان الاجتماعي المطور للاستفسار هو أحد وسائل التفاعل بين المستفيد والقائمين على نظام الضمان المطور، فمن خلال الاتصال على الرقم المجاني، يستطيع المستفيد التواصل مع خدمة عملاء في مركز الدعم الفني، وعرض المشكلة والتعرف على طريقة تقديم اعتراض على نتائج عدم الأهلية، وقد خصصت وزارة الموارد البشرية أكثر من طريقة للاتصال، وبالتالي فلا تقتصر على الرقم المجاني فقط، وإنما يمكن للمستفيد ترك رسالته عبر صندوق البريد، أو من خلال التواصل مع حساب العناية بالعملاء الرسمي على تويتر.

رقم الضمان الاجتماعي المطور للاستفسار

عند اعتراض المستفيد من الضمان الاجتماعي المطور مشكلة عليه بالاتصال على الرقم المجاني للاستفسار، هذا ما أكدت عليه وزارة الموارد البشرية، وسعت إلى تحقيقه من خلال تخصيص رقم موحد للاتصال على خدمة العملاء (1991)، ثم عرض المشكلة محل الاهتمام، ليتولى مركز الاتصال البحث حوال الأسباب ، والعمل على حلها بما يفيد المستخدم قدر الإمكان، وتقديم الرد المناسب من خلال خدمة الرد المباشر بما يتفق مع اللوائح والقوانين المنظمة للضمان الاجتماعي المطور.

رقم خدمة عملاء الضمان الاجتماعي

لم يقتصر الأمر على رقم الضمان الاجتماعي المطور للاستفسار المجاني فقط، بل تم تصميم حساب خدمة العملاء الرسمي على تويتر؛ وذلك لتخفيف الضغط على الرقم المجاني، بالإضافة إلى عرض المشكلة وحلها على الجميع ليستفيد منها الآخرين الذين تواجههم نفس المشكلة، وهنا ينتقل المستخدم إلى حساب العناية بالعملاء، ثم يترك رسالته في تعليق، ثم يقوم فريق خدمة العملاء بالرد عليه، وبصفة عامة تحرص خدمة العملاء على جمع الاستفسارات الوارد أسبوعيًا وعرضها على الحساب، وأغلبها يدور حول نتائج الأهلية وتقديم اعتراض على عدم الاستحقاق.

تقديم اعتراض الضمان الاجتماعي

أعطي نظام الضمان الاجتماعي المطور للمستفيد الحق في تقديم اعتراض على عدم الأهلية، وذلك في خلال 30 يوم من تاريخ التبليغ وقرار عدم الأهلية، لتتم دراسة الاعتراض في مدة أقصاها 60 يوم، وهنا وأكد النظام المطور أنه في حالة قبول الاعتراض تتحول الحالة إلى الأهلية واستحقاق الضمان الاجتماعي، ويتم تبليغ المستفيد بالقرار من خلال رسالة على رقم الجوال، ثم يتم تحديد موعد صرف المعاش، وقد خصصت الموارد البشرية منصة الضمان الاجتماعي المطور لاستقبال طلبات الاعتراض أيضًا كما هو موضح في الفيديو التالي.

آلية تقديم اعتراض لاستحقاق المعاش من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطور: pic.twitter.com/gfg9A5Q0tk — العناية بالعملاء (@HRSD_Care) آلية تقديم اعتراض لاستحقاق المعاش من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطور: pic.twitter.com/gfg9A5Q0tk — العناية بالعملاء (@HRSD_Care) March 24, 2022

الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي المطور

استعلام الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية أو السجل مدني خدمة إلكترونية توفرها الموارد البشرية للمواطنين بالإضافة إلى خدمة الاتصال على رقم الضمان الاجتماعي المطور للاستفسار، وتكون من خلال الخطوات الآتية: