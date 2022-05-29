تسديد قروض الراجحي 24 راتب بأقل الخطوات وما الحالات الغير مسموح لها بالإعفاء من سداد الأقساط

بنك الراجحي من أشهر البنوك الموجودة في المملكة العربية السعودية والتي تقدم للمواطنين العديد من القروض والمالية التي تصل إلى مبالغ مالية مهولة وفي نفس الوقت يحرص البنك على توفير برامج سداد خاصة بهذه القروض.

سداد قروض الراجحي من خلال برنامج ٢٤ راتب

هو برنامج تم وضعه من قبل البنك الراجحي لسداد قيمة قرض معين والجدير بالذكر أن هذا البرنامج تم تصنيفه على أنه من أنجح برامج سداد القروض في المملكة العربية السعودية، فا فكرة عمل البرنامج هي سداد قيمة القرض من خلال راتب ٢٤ شهر متواصل بما يعادل سنتين من راتب العميل أو المستخدم الذي قام بأخذ القرض من البنك.

خطوات وطريقة سداد أي قرض من البنك الراجحي

في بداية الأمر هو أن يكون الشخص الذي يريد اقتراض مبلغ معين من البنك بتقديم طلب الاقتراض إلى البنك الراجحي.

يوافق البنك على منح العميل المبلغ مع وجود نسبة من الفوائد والتي يتم إضافتها إلى قيمة القسط بالاتفاق بين العميل المقترح وبين البنك.

بعد استلام العميل المفترض المبلغ في الشهر التالي يتوجب عليه سداد قيمة القسط الذي تم خصمه من قيمة القرض الكلي بالإضافة إلى نسبة الفائدة أو الأرباح التي تم إضافته إلى القسط.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على إعفاء من بنك الراجحي

بنك الراجحي من أكثر البنوك المعروفة بالسمعة الحسنة والسيرة الطبية في الوطن العربي، حيث يقدم البنك خدمة إعفاء المواطن من سداد الأقساط بأمر ملكي، فالملفات المطلوبة من أجل التقديم:

ملء البيانات الخاصة بطلب الإعفاء التابعة إلى البنك الراجحي والذي يكون تم ارفاق صورة من بطاقة الهوية الخاصة بالعميل المقترض . يرفق مع الطلب كافة المستندات المتعلقة بالقرض من قيمة الأقساط التي تم دفعه والأقساط التي يتم سداد قيمتها بعد. كافة المستندات التي تثبت أسباب عدم قدرة الشخص على سداد قيمة الأقساط المتبقية من بسبب حدوث حادث أو أصيب بعجز أصبح على أثره غير قادر على العمل، وكذلك تقديم المستندات في حال وفاة العميل المقترض لإعفاء الأبناء والورثة من سداد باقي قيمة الأقساط.

الحالات الغير مسموح لها بالإعفاء من البنك الراجحي