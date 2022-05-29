الاستعلام عن موظف أو وظيفه عبر وزاره الموارد ومعرفه متطلبات الخدمه وخطوات تنفيذها الكترونيا

الاستعلام عن موظف أو وظيفه من اكثر الخدمات الإلكترونية التي يحصل عليها المواطنين. والتي تم إطلاقها والإعلان عنها حديثا في خلال هذه الأيام. كما تم الإعلان عن الخدمه عبر الصفحة الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص موقع توتير بالسعودية. بالاضافه إلي ذلك تم إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية الجديدة والتي يتم الحصول عليها من المواقع الرسمية والتي من أهمها. طلب لوحة بشعار عبر ابشر واستبدل لوحه مركبتك ومعرفه الخطوات الصحيحة لتنفيذ الخدمه. كما تم الإعلان أيضا عن شروط إسقاط المركبة الكترونيا عبر ابشر ومعرفه خطوات تنفيذ الخدمه عبر الموقع الرسمي المنصة. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل ومعرفه اهم الضوابط والشروط التي أعلنت عنها الوزارة. كما سوف نقوم أيضا بشرح وتوضيح طريقه وكيفيه تنفيذ الخدمه الكترونيا بالخطوات الصحيحة من الموقع الرسمي لوزارة الموارد.

الاستعلام عن موظف أو وظيفه

أعلنت وزاره الموارد عن العديد من الخدمات الإلكترونية الحديثة والتي من ضمنها خدمه الاستعلام عن موظف أو وظيفه. والتي تمكن جميع المستفيدين من موظفي الجهات الحكومية من الاستعلام عن البيانات الحالية للموظفين أو الوظائف التابعة لهم. وذلك من خلال قاعده البيانات الخاصة بوزارة الخدمه المدنية. كما أعلنت الوزارة أيضا انه عند عدم التجاوب مع الطلب حسب مدته المحددة يمكن المتابعة والتصعيد عبر صفحه العميل.

شروط استعلام الموظفين

كما أعلنت الوزارة أيضا عن اهم الشروط الواجب توافرها عند طلب الخدمه. والتي نوضحها من خلال الأتي :

يجب أن يكون مستخدم الخدمه سعودي الجنسية.

أن يكون المستعلم عنه موظف حكومي.

التأكد من وجود الصلاحية علي الخدمه.

خطوات الاستعلام عن موظف

بالاضافه ألى ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وخطوات الاستعلام عن موظف أو وظيفه الكترونيا عبر الموقع الرسمي. كما سوف نقوم بتوضيحها من خلال الخطوات الأتية :