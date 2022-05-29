الجوازات السعودية تحديث الجواز السعودي الجديد 1443 عبر منصة أبشر

الجواز السعودي الجديد الإلكتروني 1443 وفق ما أعلنت الجوازات السعودية يتم الحصول عليه إلكترونيًا من خلال منصة أبشر، وقد تم إطلاقه من قبل المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية أثناء زيارة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية السعودية الأمير عبد العزيز بن سعود للمديرية العامة للجوازات بمدينة الرياض لتفقد حسن سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين على أراضي المملكة والزائرين، وقد أعلنت فيما سبق الجوازات السعودية عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من الإصدارات والتي يتم الاستفادة منها وإستخراج الجواز الإلكتروني من خلال مراجعة إدارات الجوازات، ويتم إيصالها من خلال البريد السعودي سبل، في فترة زمنية من ثلاث لخمس أيام عمل.

كيفية تجديد جواز السفر القديم إلى الجواز السعودي الجديد الإلكتروني 2022

كما أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية أن تجديد جواز السفر يتم من خلال الخطوات التالية:

أولًا لا يتطلب ذلك تحديد موعد مسبق كل ما على راغب تجديد جواز سفره القيام بمراجعة إدارة الجوازات في المنطقة التابع لها.

كذلك وفق ما أوضحت الجوازات السعودية أن التجديد يتم من خلال منصة أبشر الإلكترونية.

في الختام يتم تجديد جواز السفر في مدة تقدر ب 3 أيام عمل فقط بعدها يتم استلام جوزا السفر الإلكتروني.

أبرز مميزات عن الجواز الإلكتروني الحديث 2022

كما يتميز الجواز الإلكتروني الجديد 1443 الذي تم الإعلان عنه اليوم بالتالي:

أولًا يتميز جواز السفر الجديد بتدشينه على أعلى مستوى من حماية بيانات الأمنية لحامله.

كذلك يتميز أيضًا جواز السفر السعودي الإلكتروني بحماية عالية المستوى للصورة الشخصية.

أيضًا يشمل الجواز الإلكتروني خاصية القراءة الآلية والتحقق من خلال بوابات ذكية بالمنافذ الدولية.

في النهاية تتميز صفحات الجواز الالكتروني 1443هـ بصور مزينة تعبر عن المعالم التاريخية للملكة العربية السعودية.

مواعيد استقبال طلبات تجديد الجواز والحصول على الجواز الإلكتروني السعودي 2022

في الختام أوضحت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية أنه بدءًا من اليوم يتم استقبال طلبات الراغبين في الحصول على الجواز الإلكتروني دون تحديد موعد مسبق.