نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منح قطعة ارض مجانية فورية من الديوان الملكي لجميع الافراد المحتاجين في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم على منحة أرض مجانية، يبحث عدد شاغر من الأفراد في السعودية عن كيفية الحصول على منحة الأرض المجانية وأيضاً الخطوات اللازم اتباعها للحصول على المعاونة التي قدمها الديوان الملكي، حيث قام الديوان بإعلان عن الشروط والأحكام التي لا بد من توافرها لكي يستطيع المواطن الحصول على منحة الأرض المجانية، وسنعرض لكم عبر سطور هذا المقال جميع التفاصيل المتعلقة بالشروط وخطوات التقديم على المنحة.

خطوات الحصول على منحة الأرض المجانية

توجد عدة خطوات يلزم اتباعها من أجل الحصول على منحة الأرض المجانية المقدمة من قبل الديوان الملكي، حيث جاءت تلك الخطوات متمثلة في النقاط الآتية:

أدخل إلى واجهة موقع سكني الرسمية على الشبكة العنكبوتية.

يستوجب على المتقدم أن يكون لديه حساب بنكي في موقع سكني.

املأ كافة البيانات الشخصية المطلوبة، ثم أكتب الاسم.

أدخل رقم الهاتف.

سجل تاريخ الميلاد.

أكتب البريد الإلكتروني.

وافق على جميع الشروط والأحكام بعد أن تقرأها جيداً.

أنتظر لحين أن تصلك رسالة نصية على جوالك والتي تتضمن كود التأكيد.

أدخل كود التأكيد في الموضع المخصص له.

احفظ البيانات.

اضغط على زر تأكيد الكود.

احفظ جميع البيانات.

شروط الحصول على منحة الأرض المجانية

وضع الديوان الملكي عدة شروط للحصول على منحة الأرض المجانية، وتلك الشروط لا بد من أن تتوافر في المتقدم حتى يتمكن من الحصول على هذه المنحة، وتلك الشروط تتمثل فيما يلي:

ينبغي أن يكون المتقدم مواطن يمتلك الجنسية السعودية . ألا يكون عمره أقل من 18 سنة. ألا يزيد عمر المتقدمة عن 25 عامًا، بالنسبة للنساء الأرامل والمطلقات. أيضاً ألا يزيد سن المتقدم عن 25 سنة، بالنسبة للرجل المطلق والأرمل.

خطوات التقديم على منحة أرض من وزارة الشئون القروية

عدد كبير من المواطنين يبحث عن الخطوات اللازمة للحصول على منحة الأرض المجانية المقدمة من قبل وزارة الشؤون القروية، وسنعرض لكم خلال النقاط القادمة تلك الخطوات وهي:

ادخل إلى واجهة الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص لوزارة الشؤون القروية وذلك من خلال الضغط مباشرة هنا.

اضغط على تسجيل الدخول.

اختر أيقونة الأراضي المجانية أو الحرة.

عرضنا لكم خلال سطور هذا المقال كيفية الحصول على منحة الأرض المجانية المقدمة من قبل الديوان الملكي وأيضاً الشروط الواجب اتباعها للحصول على هذه المنحة وكذلك الخطوات اللازم