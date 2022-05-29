نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل مواعيد التسجيل في الجامعات 1444 || متي يبدا تسجيل طلاب جامعات السعودية وأهم الشروط 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد التسجيل في الجامعات 1444 بالسعودي || متي يبدا تسجيل جامعات السعودية ورابط الدخول حيث قامت الكثير من الجامعات السعودية بنشر المواعيد المحددة للبدء في التسجيل للعام الدراسي الجديد 1443/1444.

مواعيد التسجيل في الجامعات 1444

حيث يتساءل الكثير من الطلاب عن التقويم الدراسي 1444 في السعودية و مواعيد التسجيل في الجامعات 1444 بالسعودي || متي يبدا تسجيل جامعات السعودية ورابط التسجيل والخطوات كما يلي:

البدء بالدخول على الموقع الرسمي لبوابة القبول الإلكتروني بالجامعات السعودية.

ثم النقر على زر التقديم الجديد.

ثم تقوم بكتابة كافة البيانات التي يطلبها الموقع وهي، رقم السجل المدني، واختبار القدرات، والعام الدراسي.

بعد ذلك تقوم بالإجابة على سؤال إن كان قد تم فصلك من جامعات أو كليات من قبل.

كذلك تجيب على سؤال إن كنت من المنتظمين في إحدى الجامعات الحكومية.

ثم تقوم بكتابة الرقم على الصورة التي تظهر لك.

كما أنك تقوم بكتابة اسم المستخدم وكتابة كلمة السر.

بعد ذلك تقوم بكتابة عنوان البريد الإلكتروني والتأكد منه.

كذلك تقوم بكتابة رقم الهاتف والتأكد منه.

ثم تقوم بالضغط على زر متابعة التسجيل.

وتقوم بكتابة كل بيانات الاستمارة المتعلقة بطلب الالتحاق ليتم التسجيل بنجاح.

متى بدأ التسجيل في الجامعات 1444؟

حيث تختلف مواعيد التسجيل في الجامعات 1444 بالمملكة العربية السعودية، ونذكر لكم كل مواعيد القبول في الجامعات السعودية لعام 2022/1444 وهي كما يلي:

الجامعة السعودية الإلكترونية: تفتح باب التسجيل بتاريخ 23/11/2022 م.

جامعة الأميرة نورة: تفتح باب التسجيل بتاريخ 18/11/2022 م.

جامعة الملك عبد العزيز: تفتح التسجيل بها بتاريخ 24/11/2022 م.

وجامعة الإمام محمد بن سعود: يتم فتح باب التسجيل بها بتاريخ 18/11/2022 م.

جامعة جازان: تفتح باب التسجيل بتاريخ 24/4/2022 م.

جامعة حائل: تفتح باب التسجيل بتاريخ 14/4/2022 م.

أما جامعة الحدود الشمالية: يبدأ التسجيل فيها بتاريخ 5/11/2022 م.

جامعة الأمير سطام: فيبدأ التسجيل فيها بتاريخ 10/11/2022 م.

الجامعة العربية المفتوحة: تبدأ التسجيل بتاريخ 10/11/2022 م.

جامعة الملك فيصل: تفتح باب التسجيل بتاريخ 17/11/2022 م.

جامعة الملك خالد: تفتح باب التسجيل فيها بتاريخ 7/11/2022 م.

ماهي شروط التسجيل في الجامعات 1444 – 2022؟

مع اقتراب العام الدراسي الجديد ، تضع الجامعات السعودية الشروط والضوابط التي يجب على الطلاب استيفاؤها ، حتى يتم قبول الطالب في الجامعة بعد معرفة مواعيد التسجيل في الجامعات 1444، وبين الشروط التالية:

يُعفى كل طالب “سعودي أو غير سعودي أو طالب سعودي أم سعودية أو طالب لأب أجنبي أو طالب مقيم” من الالتحاق بالجامعات السعودية حسب شروط كل جامعة.

أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة مصدقة من وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية ، بحيث تكون قد مرت خمس سنوات أو أقل منذ حصوله على الشهادة ، ولا تقبل إذا كانت المدة تزيد عن خمس سنوات.

يؤهل الطالب في المدرسة الثانوية GPA للقبول في الجامعة أو الكلية والتخصص المطلوب.

يجب أن يخضع الطالب لفحص طبي كامل.

أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية.

أن يحصل الطالب على تقدير جيد في اختبار القدرات العامة للتحضير لاختبارات الكلية والتحصيل.

يجب على الطالبة إبراز جميع المستندات التي تثبت نجاحها في الثانوية العامة ، والموافقة على المقابلة الشخصية ، واختبار القدرات العامة ، بالإضافة إلى اختبارات التحصيل.

أيضا إليكم رابط تسجيل نظام نور ولي الأمر 1444 إلى هنا يكون قد انتهى الحديث عن مواعيد التسجيل في الجامعات 1444 بالسعودي || متي يبدا تسجيل جامعات السعودية ورابط التسجيل، وذكرنا لكم موعد التسجيل في الجامعات المختلفة وخطوات التسجيل في الجامعات السعودية 1444 هـ.