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عمر شويل - جدة تعمل الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية على التحديث المستمر وتحسين كافة أنشطة وخدمات النقل بالأجرة وجميع تطبيقات نقل الركاب بصفة دورية، ومؤخرا قامت الهيئة بطرح الكثير من الاشتراطات التي تساعد في تلك العملية، ومنها على سبيل المثال: تحديد المواصفات الفنية الخاصة بسيارات الأجرة، وتحديد العمر التشغيلي لجميع المركبات التي تضمها المنظومة، بالإِضافة إلى إمكانية المستفيد أن يقوم بالدفع الإلكتروني لرحلته، وغيرها من الاشتراطات التي نصت عليها اللائحة؛ والتي سوف نتحدث عنها لاحقا بمزيد من التفصيل في مقالنا التالي.

متى يحق للراكب الحصول على رحلته مجانا؟ الهيئة العامة للنقل تجيب

وبداية دعونا نتعرف على المواصفات التي قامت الهيئة العامة للنقل باشتراط توافرها في سيارات الأجرة العامة،

وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات “تويتر”، والمواصفات المحددة ،كالتالي: ضرورة توافر أجهزة

للدفع الإلكتروني، يجب توافر إنترنت مجاني بالمركبة، توافر كاميرا، بالإضافة الى وجود أجهزة للتتبع تكون مرتبطة

ببوابة النقل، توافر طابعة فواتير، أما وجود شاشة تعريفية بالسيارة فقد كان أمر اختياري وليس اجباري.

كما أكدت الهيئة العامة للنقل على ضرورة التزام كلا من : سائقي الأجرة العامة وسائقي أجرة المطار والأجرة

الخاصة، بالإضافة الى سائقي تطبيقات نقل الركاب، بارتداء الزي الرسمي الذي حددته الهيئة من خلال

موقعها الالكتروني، وذلك كشرط أساسي من أجل ممارسة العمل على أن يكون ذلك في موعد تم تحديده و هو

12 يوليو 2022 م.

ما هي أهداف الهيئة في طرح الزي المخصص للسائق؟

وأوضحت الهيئة أن التزام السائق بالزّي الذي تم تخصيصه لهم سوف يساعد على تعزيز جهود الهيئة التي تهدف

بالارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة، بالإضافة الى أنها تترك انطباع إيجابي عن هذه الخدمات الحيوية

وارتباطها المباشر بشرائح المجتمع كافَّة.

كيف يمكن للمستفيد التقدم بالشكوى ؟

في حالة عدم رضا المستفيد عن أي من الخدمات المقدمة، يمكن له أن يقوم بالتقدم بالشكوى و قد حددت الهيئة

العامة للنقل خطوات التقدم بالشكوى، وخاصة في حالة عدم توافر أجهزة للدفع الإلكتروني بالسيارة، كالتالي:

يقوم الراكب بكتابة كتفة ملاحظاته

يرفق بها رقم سيارة الأجرة المشكو في حقها

إرسال الشكوى إلى مركز الاتصال الموحد وهو برقم 19929.

من ناحية أخرى فقد أكدت الهيئة، على أنه يجب على سائق الأجرة تشغيل العداد من أجل احتساب تكلفة الرحلة،

وفي حالة امتناعه عن تشغيل العداد، يكون من حق الراكب في هذه الحالة فقط ، أن يحصل على رحلته بشكل

مجاني تماما دون دفع أي تكاليف، بالإضافة الى ضرورة التقدم ببلاغ عن الواقعة عبر رقم مركز الاتصال

الموحد 19929.

وفي النهاية فقد أشارت الهيئة العامة للنقل، إلى حرصها المستمر على تقديم كل ما يخدم المستفيدين، ومن خلال

تحقيق أعلى معايير الجودة في كافة خدمات النقل في المملكة العربية السعودية.