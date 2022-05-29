طريقة بيع اسهم أرامكو البنك الأهلي وكيفية الشراء

أعلن بنك الأهلي عن طرح خدمة بيع أسهم أرامكو ومنذ ذلك الوقت و تهافت الكثيرون لمعرفة طريقة بيع اسهم أرامكو البنك الأهلي، تعتبر تلك الخدمة هي إحدى الخدمات التي يتميز بها البنك الأهلي دون غيره من البنوك وهذا بغرض إرضاء جميع العملاء التابعين له، حيث أن البنك يحرص طوال الوقت لطرح العديد من الخدمات التي تعمل على تسهيل جميع متطلبات العملاء.

طريقة بيع اسهم أرامكو البنك الأهلي

سهل البنك الأهلي على جميع العملاء بيع أسهم أرامكو، وذلك من خلال تمكينهم من فعل ذلك عبر الإنترنت وهذا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك الأهلي فقط اتبع الخطوات التالية:

توجه في البداية نحو الموقع الرسمي الخاص بالبنك الأهلي.

انتظر حتي تظهر لك الصفحة الرئيسية الخاصة بالبنك، سوف تنسدل أمامك الكثير من المعلومات.

قم بتسجيل كافة البيانات الخاصة بك كل منها في الحقل المخصص لها من بين الحقول الفارغة على الصفحة.

على الفور سوف يتم إرسال رسالة على رقم الجوال الذي قمت بتسجيله تحتوي على كود مكون من اربع أرقام.

أكتب الكود المرسل في الحقل المخصص له.

انتظر حتى يفتح أمامك موقع البنك الأهلي وهو مصرح الدخول له من الساعة الحادية عشر صباحًا حتى الثالثة عصراً.

اطلع على مسار الأسهم لكي تتعرف على الأسهم الطالعة والأسهم النازلة قبل البدء في البيع.

انقر فوق خيار “أمر البيع“،ثم سجل رمز السهم وعدد، الأسهم وسعر العرض.

اضغط تأكيد طلب البيع، ومن بعدها انقر فوق أيقونة إرسال.

في حال حدثت أي مشاكل وقت بيع الأسهم يمكنك الاستعانة بالبنك الأهلي من خلال الاتصال على الرقم 920000232.

خطوات شراء أسهم أرامكو البنك الأهلي

كما أنه قد تم طرح خطوات محددة لتمكن من شراء أسهم أرامكو عبر البنك الأهلي، يمكن عرض تلك الخطوات فيما يلي: