الشروط الأساسية للقبول في برنامج ريف بالمملكة

برنامج ريف هو برنامج حكومي مخصص للمستفيدين والمستفيدات، يقدم الدعم المادي للمزارعين وأسرهم الريفية المنتجة بالمملكة العربية السعودية، ولذلك تم التأكد بموجب نتائج الأهلية لهذا الدعم للأسر المنتجة شهرياً، بنسبة مئوية تصل إلى 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب المقدم للمستفيدين، حيث أن لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع المقدم للمستفيد، بحد أقصى 54 ألف ريال سعودي في السنة، ولذلك نقوم من خلال موقع ثقفني الشروط التي يتم الايضاح عنها للقبول في برنامج ريف الدعم الريفي بالمملكة، وأضاف إلى ذلك أن نعرض لسيادتكم رابط التسجيل في برنامج ريف .

شروط القبول في برنامج ريف

بالمملكة:

يجب على المتقدم أن يملك الجنسية السعودية. يجب على المستفيد أن ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً. يجب على المستفيد أن يحمل بطاقة التنقل. يجب على المستفيد يكون ممتهني أحد المهن الزراعية التي تم الايضاح عنها من خلال برنامج ريف. يجب على المستفيد أن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم المادي. يجب على المستفيد أن ألا يشغل في أي وظيفة سواء كان في القطاع الخاص أو العام . يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري للمستفيد عن 6 آلاف ريال سعودي . يجب على المستفيد أن ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج. يجب ألا يتجاوز مبالغ الدعم المباشر عن 54 ألف ريال سعودي سنوياً لجميع البرامج. يجب على المستفيد أن يقدم ما يثبت الأهلية وهذا لكي يتم مزاولة المهنة ووثائق معتبرة داخل البرنامج. الالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات الصحية والفنية التي يعتمدها البرنامج. يجب على المستفيد أن يكون لديه حساب بنكي نشط باسم المتقدم بالطلب. يجب على المستفيد إدخال جميع البيانات الشخصية والفنية عن طريق التسجيل داخل المنصة . يجب على المستفيد رفع الطلب على المنصة الإلكترونية وهذا بعد استيفاء كافة الشروط. يجب على الحصول على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة .

رابط التسجيل في برنامج ريف:

منصة ريف الإلكترونية، تهدف إلى العديد من العاملين داخل القطاع الزراعي بالسعودية، وهذا لكي يتمتع المستفيدين من الدعم الريفي المقدم، ولذلك تم الإعلان من خلال وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة خصصت الدعم الريفي، وهذا من أجل الرفع من كفاءة النشاط الزراعي الريفي، وبناءا على ذلك رؤية المملكة العربية السعودية في 2030م وقد أضاف إلى ذلك أن الوزارة يقوم بمنصة ريف للدعم الريفي، حيث أن هذه المنصة دعت لجميع المواطنين العاملين السعوديين في النشاط الزراعي سرعة التسجيل في المنصة الإلكترونية، وهذا من أجل الحصول على الدعم المادي الشهري لمستفيدي برنامج ريف.