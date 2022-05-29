التقديم بالمعهد السعودي التقني للتعدين لحملة الثانوية SMP

المعهد السعودي التقني للتعدين، فقد تم الإعلان من جانب المعهد السعودي التقني للتعدين عن بداية فتح التقديم للأشخاص من حاملي شهادة الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية وذلك في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف، وذلك من أجل الحصول على درجة دبلوم التعدين، ويوفر المعهد السعودي التقني للتعدين فرصة العمل في شركة جاك رايك الرشيد داخل منطقة مكة المكرمة، علي أن يتم التقديم في المعهد وفق بعض الشروط التي يجب توافرها في جميع الأشخاص التي لديها رغبة في التقديم، ويتم التقديم بالمعهد بشكل إلكتروني سريع من خلال منصة المعهد الإلكترونية، وسوف نوضح لكم طريقة التسجيل في المعهد السعودي التقني للتعدين.

المعهد السعودي التقني للتعدين وشروط التقديم

أوضح المعهد بأن التقديم يتطلب توافر عدد من الشروط الرئيسية التي من خلالها يتم القبول والتسجيل، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

التقديم يتطلب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من حيث الأصل.

أن يكون المتقدم للمعهد من الحاصلين على شهادة الثانوية قسم علمي بنسبة لا تقل (%80).

أن يتم الحصول علي اختبار القدرات بنسبة لا تقل عن نسبة %65.

يجب الحصول علي اختبار التحصيلي لكل متقدم للتقديم في المعهد.

يشترط أن يكون كل متقدم لائقاً طبياً خلال التقديم بالمعهد.

يشترط أن لا يكون قد تم الاستفادة من قبل من صندوق الموارد البشرية.

تسجيل طلب للتقديم من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالمعهد.

كيف أقدم في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف؟

يتميز التقديم في المعهد السعودي التقني للتعدين المنتهي بالتوظيف بحصول مستفيديه علي مكافآت شهرية، علاوة علي ذلك الحصول علي بدل سكن أو توفير سكن، والحصول علي بدل انتقال وتوفير تأمين طبي شامل، كما سيتم تسجيل المستفيد في التأمينات الاجتماعية من جانب شركة العمل التي ترشحه له المعهد، علي أن يتم التقديم من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني التالي/ تسجيل دخول، علي أن يتم ملء طلب القبول والتسجيل بالمعهد من خلال تسجيل البيانات الشخصية التي تطلبها المنصة وتسجيل بيانات التواصل ومحل الإقامة والبريد الإلكتروني وغيرها من البيانات التي يجب تسجيلها بشكل صحيح.