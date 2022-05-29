كيفية تسجيل رياض الأطفال في نظام نور واعمار قبول رياض الأطفال 1444 بعد فتح باب القبول والتقديم في رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد يتساءل الكثيرين من أولياء الأمور عن خطوات التسجيل في رياض الأطفال وسن القبول في رياض الأطفال وكيفية تقديم رياض الأطفال في نظام نور وانشاء حساب ولي الأمر في النظام لأنها المنصة المعتمدة من قبل وزارة التعليم السعودية لإتمام خطوات تسجيل رياض الأطفال 1444.

موعد التسجيل في رياض الأطفال في نظام نور

وفق ما أعلنت عنه وزارة التعليم السعودية عن موعد تقديم رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 1444 من خلال التسجيل في منصة نور الإلكترونية حيث يبدأ التسجيل في الروضات الحكومية من يوم السابع عشر من شوال 1443 وتستمر عملية التسجيل في الروضة للطفال حتي موعد بداية العام الدراسي 1444.

كيفية التسجيل في رياض الأطفال الحكومية نظام نور

أولا يجب تسجيل الدخول الي رابط نظام نور التعليمي.

ثم إدخال بيانات المطلوبة للدخول الي نظام نور مثل اسم المستخدم وكلمة المرور والنقر على خيار تسجيل الدخول.

وبعد ذلك الضغط علي خيار تسجيل طالب جديد من خلال قائمة الخدمات.

أيضا يجب كتابة رقم هوية الطالب للمواطن او رقم هوية الإقامة للطالب المقيم.

ثم يتم تحديد صلة القرابة بين الطالب وولي الأمر.

وبعد ذلك يجب ادخال البيانات التالية في مكانها المخصص:

أولا جنسية الطالب وجنسية الأم.

ثم رقم السجل المدني او رقم الجواز بالإضافة لمصدر الهوية وتاريخ انتهائها.

أيضا يجب كتابة اسم الطالب الرباعي باللغة العربية بالإضافة لتكرار الاسم رباعي بالإنجليزية.

ثم ادخال جنس الطالب سواء كان ذكر ام انثي وإدخال تاريخ الميلاد.

كذلك يجب كتابة بيانات محل السكن المنطقة والحي والمدينة بالإضافة لنوع السكن وملكيته ورقم السكن.

أيضا يجب كتابة بيانات الاتصال مثل رقم الجوال والرمز البريدي والعنوان الوطني والبريد الإلكتروني.

وبعد ذلك كتابة بيانات الرضة الحكومية المراد الالتحاق بها مثل اسم الروضة والإدارة التعليمية التابعة لها ومكتب التعليم.

ثم الضغط علي خيار حفظ الطلب.

أيضا يجب استكمال رفع الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل في الروضة الحكومية.

وأخيرا التأكد من صحة البيانات والضغط علي خيار إرسال الطلب.

أعمار قبول رياض الأطفال 1444

المستوى الأول لدخول الروضات الحكومية والأجنبية لمواليد 23_1_1439 هجريا الموافق 17_10_2017 ميلاديا وحتي تاريخ 22_1440 هجريا الموافق 2_10_2018 ميلاديا وفي حالة وجود أماكن شاغرة يتم قبول مواليد 23_1_1438هجريا الموافق 24_10_2016 وحتي تاريخ 22_1_1439 هجريا.