نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل عقاري ميسر حتى 3 مليون ريال بشروط مناسبة 2022 في المقال التالي

تمويل عقاري ميسر يصل حتى 3 مليون ريال يقدم مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية تمويل عقاري مضمون بسيط ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومتاح للعاملين في القطاع الخاص أو الحكومي ، وللحصول على هذا التمويل تطبيق هناك بعض الشروط التي يجب على المرء استيفاؤها و في هذا المقال سوف نعرض لكم أهم الخطوات والخطوات الأساسية للحصول على قرض من مصرف الراجحي. تمويل عقاري ميسر عن طريق مصرف الراجحي والشروط المطلوبة بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي العام ، يجب ألا يقل الراتب الشهري عن 5000 ريال سعودي.

يشترط على العاملين بالقطاع الخاص أن يتقاضى راتباً شهرياً لا يقل عن 7500 ريال.

يجب سداد القرض على أقساط شهرية تتناسب مع الراتب الشهري.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يقل عن 60 عامًا.

من يرغب في التمويل يجب أن يكون مقيمًا في المملكة ويحمل الجنسية السعودية.

يجب تقديم البيانات والمستندات المطلوبة للحصول على تمويل عقاري. مستندات التمويل العقاري من الراجحي يجب عليك التقدم للحصول على التمويل مقابل الضمان

اعتمادًا على نموذج العمل المعتمد ، يجب إرفاق خطاب إثبات عمل مقدم الطلب.

أحضر معك بطاقة الهوية الأصلية ونسخة من الصورة.

يجب عليك تقديم نموذج تحويل صريح. مستندات عقارية ضرورية لإكمال معاملة التمويل العقاري يجب على كلا الطرفين إرفاق نسخة من رخصة البناء لمقدم الطلب.

قم بتقديم عرض الملكية ويجب أن تتم الموافقة عليه من قبل مخطط المدينة.

إحضار رسم يوضح كافة تفاصيل العقار.

إذا كانت مساحة الأرض الفعلية لا تتطابق مع مساحة الأرض المذكورة في العقد ، فيجب تقديم تأكيد للمنطقة من خلال البلدية. مزايا تمويل العقار عبر الراجحي بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم أرض شاغرة ، فإن مبلغ القرض هو 60 في المائة.

ويتراوح تمويل مصرف الراجحي بين 50 ألف ريال و 3 ملايين ريال.

بين 50 ألف ريال و 3 ملايين ريال. قيمة تمويل مصرف الراجحي مبنية على القيمة السوقية والتي تبلغ 70٪ من قيمة العقار. رابط التقديم وأرقام التواصل مع الراجحي يمكن طلب التمويل عن طريق إدخال البريد الإلكتروني لطلب التمويل العقاري عبر بوابة الراجحي

عن طريق إدخال البريد الإلكتروني لطلب التمويل العقاري عبر يمكن للعملاء الاتصال بمصرف الراجحي عن طريق رقم الهاتف: 8001241222.

كما يمكنك الاتصال على الرقم المتاح: 00966920003344. عمر شويل - جدة تمويل عقاري ميسر حتى 3 مليون ريال بشروط مناسبة 2022 - ثقفني

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