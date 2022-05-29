تمويل سيارة من أول يوم بدون تحويل راتب وقسط بسيط بدون كفيل للسعوديين والمقيمين

يبحث العديد من المواطنين والمواطنات في المملكة العربية السعودية عن تمويل سيارة بإجراءات مبسطة ودون تعقيد في المتطلبات أيضاً، وتعد المركبات أهم معالم الانتقال للأسر والأفراد لذلك تكون عروض السيارات الجديدة والمستعملة الأكثر طلباً هناك، سواء من خلال الحصول على تمويل تأجيري يصل إلى 5 سنوات، وتمويل شراء سيارة أو إمتلاكها بصورة سريعة وسهلة من قبل بعض البنوك والشركات المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي، لكي تكون خاضعة في جميع منتجاتها لـ أحكام الشريعة الإسلامية، وتجدر الإشارة أن توجد شركات ومعارض سيارات غير معتمدة يفضل عدم التعامل إلا مع الوكلاء أو الجهات الحكومية والخاصة المضمونة من البنك المركزي السعودي.

تمويل سيارة بدون تحويل راتب ولا كفيل

خصصت شركة التيسير قرض سيارة بدون تحويل راتب يتم في أسرع وقت ممكن وتحصل على المركبة في نفس اليوم، مع توفير كافة الرفاهية للعملاء السعوديين والمقيمين بطرق متعددة للسداد، فيما أتاحت تمويل سيارة بدون كفيل بأقساط بسيطة حتى خمس سنوات، كما تعمل شركة التيسير بأعلى تقنية رقمية من خلال موقعها الإلكتروني ومن خلاله تتمكن من تقديم طلب تمويل شخصي أو قرض السيارات الجديدة والمستعملة.

كيفية طلب تمويل سيارة من أول يوم شركة التيسير

ابغى قرض سيارة بسرعة، يمكنك من خلال تقديم طلب إلكتروني عبر شركة التيسير بأسرع موافقة على تمويل السيارات بدون كفيل في غضون ساعات بشروط بسيطة للغاية تشمل العملاء المتقاعدين أيضاً، التمويل يصل إلى 100%، حلول تمويلية متطورة إمكانية الحصول على تمويل سيارة بدون دفعة أولى في حالة إن كان القسط الشهري ضمن الحد المسموح من الالتزامات، في حالة وجود استفسار يمكن الاتصال عبر رقم 80010060011.

شروط تمويل السيارات من شركة التيسير

لا يقل العمر عن 21 سنة.

فترة العمل لا تقل عن ثلاثة أشهر حين طلب القرض.

رخصة قيادة سعودية سارية.

ينبغي لا يقل الراتب الشهري عن 4000 ريال (بعد خصم التأمينات الاجتماعية).

المستندات المطلوبة لطلب قرض سيارة جديدة