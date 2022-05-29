نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سارع بالحصول على قرضك من منصة سلفة بمبلغ 5000 ريال فى ربع ساعة في المقال التالي
نتحدث اليوم عن منصة سلفة الالكترونية ، منصة سلفة اكبر وأهم منصة تدعم بشكل قوي التمويل الشخصي بالمملكة العربية السعودية . فإنها تقدم للمواطنين السعوديين خدمات تمويلية متميزة ومتنوعة . وهذة الخدمات يتم تقديمها بشكل فورى وسريع لجميع الأبناء السعوديين داخل المملكة العربية السعودية . التمويل الشخصي بمنصة سلفة الالكترونية يصل الى 5000 ريال سعودى . وذلك ليساعد أبناء المملكة العربية السعودية في تلبية احتياجاتهم وتحسين ظروفهم المعيشية . وخدمة العملاء تساعدك إذا تعثرت فى الحصول على تمويلك أو طرأت أمامك مشكلة فأنها تقوم بالرد على كافة الاستفسارات والشكاوى التى تقدمها . الخدمات التمويلية التي تقدمها منصة سلفة جميعها تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية فهي أيضا مرخصة من قبل البنك المركزى السعودى وهي من أكبر المنصات الرقمية بالسعودية . من خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى نتحدث مع متابعينا الكرام عن أهم الشروط التى تضعها منصة سلفة الالكترونية للحصول على التمويل الشخصي .
شروط منصة سلفة الالكترونية
تضع منصة سلفة الالكترونية عدد من الشروط . فأنه بالتالى يجب على جميع المواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية اتباع هذه الشروط وهى كالاتى :
- اولا : يجب على المتقدم أن يكون سعودى الجنسية ومقيم داخل المملكة العربية السعودية اقامة دائمة .
- ثانيا : بالنسبة لعمر المتقدم يجب أن يتراوح عمره ما بين 18 سنة حتى 60 عاما ويكون كامل الاهلية .
- ثالثا : يجب على المتقدم أن يكون موظفا فى احدى القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة بالمملكة العربية السعودية .
- رابعا : لا يقل راتبه الخاص بة الشهري عن 5000 ريال سعودى .
كيف يحصل المتقدم على تمويل من منصة سلفة الالكترونية
منصة سلفة وضعت خطوات للحصول على تمويل من سلفة الالكترونية وهى كالاتى :
- اولا : يجب الدخول الى الموقع الالكترونى الخاص بمنصة سلفة الالكترونية .
- ثانيا : يجب على المتقدم القيام بتسجيل الدخول وكتابة كلمة مرور قوية ثم ادخال كافة البيانات الشخصية بشكل صحيح مثل : الاسم رباعي : رقم الهوية الوطنية .
- ثالثا : عليه اختيار أيقونة طلب التمويل . وحدد المدة الزمنية التي ترغب فيها للسداد . للعلم منصة سلفة الالكترونية تضع فترة سداد لجميع المواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية فترة 6 شهور وبالتقسيط المريح .
- رابعا : اختيار مبلغ التمويل الذي تريده والذي يبدأ من 1000 ريال حتي 5000 ريال سعودي .
اخيرا منصة سلفة الالكترونية كما تحدثنا عنها كثيرا من اهم المنصات التى تقدم دعم مالى لمواطنيها بالمملكة العربية السعودية . فاذا اردت التمويل اتبع الشروط واتباعها بطريقة سليمة وأيضا الخطوات الخاصة بالمنصة . وكل هذا قمنا بتوضيحة لمتابعينا الكرام ونتمنى من الله ان تنال اعجابكم .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سارع بالحصول على قرضك من منصة سلفة بمبلغ 5000 ريال فى ربع ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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