سارع بالحصول على قرضك من منصة سلفة بمبلغ 5000 ريال فى ربع ساعة

نتحدث اليوم عن منصة سلفة الالكترونية ، منصة سلفة اكبر وأهم منصة تدعم بشكل قوي التمويل الشخصي بالمملكة العربية السعودية . فإنها تقدم للمواطنين السعوديين خدمات تمويلية متميزة ومتنوعة . وهذة الخدمات يتم تقديمها بشكل فورى وسريع لجميع الأبناء السعوديين داخل المملكة العربية السعودية . التمويل الشخصي بمنصة سلفة الالكترونية يصل الى 5000 ريال سعودى . وذلك ليساعد أبناء المملكة العربية السعودية في تلبية احتياجاتهم وتحسين ظروفهم المعيشية . وخدمة العملاء تساعدك إذا تعثرت فى الحصول على تمويلك أو طرأت أمامك مشكلة فأنها تقوم بالرد على كافة الاستفسارات والشكاوى التى تقدمها . الخدمات التمويلية التي تقدمها منصة سلفة جميعها تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية فهي أيضا مرخصة من قبل البنك المركزى السعودى وهي من أكبر المنصات الرقمية بالسعودية . من خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى نتحدث مع متابعينا الكرام عن أهم الشروط التى تضعها منصة سلفة الالكترونية للحصول على التمويل الشخصي .

شروط منصة سلفة الالكترونية

تضع منصة سلفة الالكترونية عدد من الشروط . فأنه بالتالى يجب على جميع المواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية اتباع هذه الشروط وهى كالاتى :

اولا : يجب على المتقدم أن يكون سعودى الجنسية ومقيم داخل المملكة العربية السعودية اقامة دائمة .

ثانيا : بالنسبة لعمر المتقدم يجب أن يتراوح عمره ما بين 18 سنة حتى 60 عاما ويكون كامل الاهلية .

ثالثا : يجب على المتقدم أن يكون موظفا فى احدى القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة بالمملكة العربية السعودية .

رابعا : لا يقل راتبه الخاص بة الشهري عن 5000 ريال سعودى .

كيف يحصل المتقدم على تمويل من منصة سلفة الالكترونية

منصة سلفة وضعت خطوات للحصول على تمويل من سلفة الالكترونية وهى كالاتى :

اولا : يجب الدخول الى الموقع الالكترونى الخاص بمنصة سلفة الالكترونية .

ثانيا : يجب على المتقدم القيام بتسجيل الدخول وكتابة كلمة مرور قوية ثم ادخال كافة البيانات الشخصية بشكل صحيح مثل : الاسم رباعي : رقم الهوية الوطنية .

ثالثا : عليه اختيار أيقونة طلب التمويل . وحدد المدة الزمنية التي ترغب فيها للسداد . للعلم منصة سلفة الالكترونية تضع فترة سداد لجميع المواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية فترة 6 شهور وبالتقسيط المريح .

رابعا : اختيار مبلغ التمويل الذي تريده والذي يبدأ من 1000 ريال حتي 5000 ريال سعودي .

اخيرا منصة سلفة الالكترونية كما تحدثنا عنها كثيرا من اهم المنصات التى تقدم دعم مالى لمواطنيها بالمملكة العربية السعودية . فاذا اردت التمويل اتبع الشروط واتباعها بطريقة سليمة وأيضا الخطوات الخاصة بالمنصة . وكل هذا قمنا بتوضيحة لمتابعينا الكرام ونتمنى من الله ان تنال اعجابكم .