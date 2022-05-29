Active Link تسجيل رياض الاطفال في نظام نور 1444.. تسجيل طالب جديد نظام ولي الأمر عبر “نظام نور”

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عمر شويل - جدة بإمكان ولي الأمر في المملكة العربية السعودية تسجيل رياض الاطفال في نظام نور 1444 لأبنائهم من الطلاب المستوفين لشروط التسجيل، وقد أوضحت وزارة التعليم السعودية إمكانية تسجيل رياض الاطفال في نظام نور 1444الإلكتروني التعليمي المعني بالخدمات التعليمية السعودية والتي تعد أبرزها تسجيل الروضة وتسجيل الطلاب الجدد بالصف الأول الابتدائي، في السطور المقبلة نستعرض خطوات تسجيل رياض الاطفال في نظام نور 1444.

تسجيل رياض الاطفال في نظام نور 1444

تبدأ المملكة العربية السعودية اليوم تسجيل رياض الاطفال في نظام نور 1444 وهو الموعد المحدد من قبل وزارة التعليم السعودية حيث يبدأ أولياء الأمور في تسجيل رياض الاطفال في نظام نور 1444 من اليوم الأحد الموافق 29 من مايو الجاري 2022، والموافق هجريًا 28 من شهر شوال 1443.

رابط تسجيل رياض الاطفال في نظام نور 1444

أتاحت المملكة العربية السعودية نظام نور التعليمي الإلكتروني ليتسنى لجميع أولياء الأمور تسجيل أبنائهم في الروضة الراغبين بها بالمملكة العربية السعودية بكامل المناطق للعام الدراسي الجديد 1444، ويمكن التسجيل من خلال رابط نظام نور التعلمي الإلكتروني، وهذا عبر اتباع الخطوات التالية:

يتم في بداية الأمر الدخول إلى رابط نظام نور التعليمي الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التعليم السعودية.

ثم النقر على زر تسجيل الدخول والتسجيل بالبيانات المطلوبة.

بعد الدخول غلى الصفحة الرئيسية لنظام نور يتم الضغط على زر تسجيل ولي امر جديد.

بعدها على ولي الأمر الضغط على تسجيل طالب جديد.

ثم يدون رقم هوية الطالب مع توضيح البيانات الخاصة بالروضة المطلوب الالتحاق بها.

انقر بعدها على زر حفظ طلب التقديم.

الخطوة التالية للبيانات هي إرسال جميع المستندات المطلوبة لمراجعة بيانات الطالب التي تم إدخالها، مع مراجعتها.

يتم إرسال من قبل النظام رسالة تحتوي على كود التحقق ليتمكن ولي الأمر من متابعة من خلاله التسجيل.

نظام نور التعليمي

يعتبر نظام نور التعليمي هو المنصة التي حددتها وزارة التربية والتعليم لتسجيل الطلاب الجديد في المنظومة التعليمية من طلاب رياض الاطفال “الروضة التعليمية السعودية” والطلاب في الصف الاول الابتدائي، ويتم التسجيل في الروضة برقم الهوية واتباع البيانات المطلوبة للتسجيل والتي ذكرناها فيما سبق.

حسب ما تم الاعلان عنه رسميا صباح اليوم الاحد الموافق يوم 29 مايو 2022 فإن التقديم لكافة طلاب الصف الاول الابتدائي وطلاب رياض الاطفال من المقرر ان يكون متاح عبر نظام نور فقط، وذلك من خلال بعض البيانات الخاصة بولي الامر والخاصة بكل طالب والتي يجب تسجيلها في الموقع للتسجيل في المرحلة الدراسية والصف الدراسي المرغوب.