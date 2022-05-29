العوامل المؤثرة في قيمة الضمان الاجتماعي الجديد المطور وطريقة حساب مبلغ المعاش. تقدم الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات المختلفة والمساعدات. حيث تعمل الحكومة السعودية جاهدة من أجل تقديم للمواطن السعودي يد العون والمساعدة من أجل توفير مختلف متطلباته واحتياجاته الشخصية. كما تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية واحداً من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين. حيث يعتبر الضمان الاجتماعي هو أداة هامة تقدمها الوزارة من أجل مساعدة المواطن المستفيد في الارتقاء بمستوى الدخل لديه. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض ماهي العوامل التي تؤثر قيمة الراتب الخاص به وكذلك الطريقة التي يتم بها حساب قيمة المعاش.كما يمكنك التعرف أيضاً على موعد نزول زيادة الضمان الاجتماعي والاستعلام عن الرصيد وحالات إيقاف المعاش بالنظام الجديد٠

العوامل المؤثرة في قيمة الضمان الاجتماعي الجديد

يعتبر دعم الضمان الاجتماعي هو أهم وسائل الحكومة السعودية في مساعدة المواطن السعودي في الوصول به لحياة إجتماعية ومادية أفضل. كما قامت الحكومة السعودية بإصدار نظام جديد للضمان الاجتماعي وذلك بعد إصدار المرسوم الملكي السعودي والذي ينص على إلغاء العمل بالنظام القديم والانتقال إلى النظام الجديد وذلك بدءا من عام 1444. كما كان الهدف الأساسي من تقديم هذا النظام الجديد هو ضمان وصول الدعم لمستحقيه وللاسر الأشد احتياجا بالمملكة. ونظراً لأهمية هذا الدعم الكبيرة بالنسبة لمستحقيه فيبحث الجميع عن ماهي العوامل التي تؤثر عليه وعلى قيمته. ويمكننا عرض أهم هذه العوامل كما حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كما يلي:

قيمة الدخل الإجمالي الشهري المحسوب للمستفيد

كما يعتبر عامل عدد أفراد الأسرة هام جداً

وهناك المصروفات التي ينفقها المستفيد

وكذلك الممتلكات التي يمتلكها المستفيد.

طريقة حساب معاش الضمان الاجتماعي

يعتب أمر حساب قيمة المعاش بالضمان الاجتماعي أمر هام ويشغل بال مختلف المستفيدين أيضاً. ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة لحساب قيمتها كما يلي: