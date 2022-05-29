نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدور أوامر ملكية عاجلة اليوم بشأن تعيينات وإعفاءات جديدة لبعض المناصب في المقال التالي

عمر شويل - جدة صدور أوامر ملكية عاجلة اليوم قد قام سمو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين في الساعات القليلة من ظهر اليوم الأحد الموافق 29 من شهر مايو 2022 ميلادية من إصدار بعض القرارات الجديدة بشأن تعيينات وإعفاءات جديدة لبعض المناصب المتنوعة داخل أراضي المملكة العربية السعودية، وبهذا اصبح هشتاج صدور الأوامر الجديدة ترند في مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” خلال هذا الوقت القصير من إصدار الأوامر، ومن خلال المقال سوف نتعرف علي هذه القرارت وخطاب سمو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود _ حفظه الله.

صدور أوامر ملكية عاجلة اليوم

من خلال المقال يمكنك التعرف علي العفو الملكي الجديد، أما عن منطوق الخطاب الذي قام به سمو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله فهو كالتالي:

جاء نص البيان كما يلي:

الرقم أ / 580

التاريخ 28/10/1443

بعوم الله نحن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع علي النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ” أ /90″ بتاريخ 27/8/1412 هجرية.

وبعد الاطلاع علي نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ” أ / 13″ بتاريخ 3/3/1414 هجرية.

بعد الاطلاع علي نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء، الصادر بمرسوم ملكي رقم ” /6″ بتاريخ 26/5/1428 هجرية.

وبعد الاطلاع علي الأمر الملكي رقم ” أ /133″ بتاريخ 30/7/1437 هجرية.

بعد الاطلاع علي الأمر الملكي رقم “أ / 181″بتاريخ 26/8/1437 هجرية.

قد أمرنا نحن ما هو آت

نحن ما هو آت – أ ولاً : يتم إعفاء سيادة الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء من منصبه.

: يتم إعفاء سيادة الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء من منصبه. – ثانياً : تم تعيين معالي الأستاذ / فهد بن عبد الرحمن بن داحس الجلاجل رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية.

: تم تعيين معالي الأستاذ / فهد بن عبد الرحمن بن داحس الجلاجل رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية. 3- ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة للتبليغ به واعتماده وتنفيذه.

صدور أوامر ملكية عاجلة اليوم

من المعروف أن أي أمر صادر من جلالة الملك يكون من خلال سمو الملك سلمان حفظه الله دون الحاجة إلي استشارة مجلس الوزراء مثل تعيين نواب الوزراء ، والوزراء وإغضاء مجلس الشوري ونوابهم، والقضاة.

وبهذا قد نكون وصلنا إلي نهاية المقال نرجوا أن يكون قد نال إعجابكم وبالتوفيق لكل من تولي أمر البلاد.