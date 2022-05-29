رابط التسجيل في تمهير التدريب علي رأس العمل

رابط التسجيل في تمهير، حيث يعد برنامَج تمهير من البرامج الهامة التي يوفرها صندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة العربية السُّعُودية، فقد تم إطلاق هذا البرنامَج من أجل مساعدة الشباب من الجنسين بالمملكة العربية السُّعُودية للحصول على فرصة عمل مناسبة بالإضافة إلى الانخراط بسوق العمل الفعلي والحقيقي، ويتم ذلك بواسطة توفير تدريبات فعالة من جانب خبراء أكْفاء تساعدهم علي اكتساب مهارات بمجال العمل الذي يتخصص به كل فرد، كما إنّه يتم التقديم بناءً علي مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين من أجل الاستفادة والتسجيل في هذا البرنامَج، وسوف نوفر لكم رابط التسجيل في تمهير.

شروط التسجيل في تمهير

قام برنامَج تمهير بوضع عدد من الشروط التي يجب أن يتم الالتزام بها من جانب جميع الأفراد الذين لديهم رغبة في التقديم والتسجيل في ذلك البرنامَج، وفيما يلي شروط التقديم:

يجب أن يمتلك كل متقدم الجنسية السُّعُودية من أجل التقديم في البرنامَج.

ألا يكون كل متقدم من الملتحقين بأي عمل داخل القطاعين سواء القطاع العام أو القطاع الخاص بالمملكة.

يشترط عدم استفادة كل متقدم من البرنامَج في وقت ماضي.

ينبغي على كل متقدم ألا يكون من الأفراد المسجلين بوزارة الموارد البشرية أو في مؤسسة التأمينات الاجتماعية في آخر ست أشهر ماضية قبل تقديم طلب في برنامَج تمهير.

يجب أن يكون كل متقدم من الحاصلين علي شهادة البكالوريوس أو ما أعلى منها، أو الحصول علي شهادة الدبلوم بأي من المجالات الفنية أو القطاعات الصحية أو الإدارية وغيرها.

رابط التسجيل في تمهير

حدد صندوق التنمية الاجتماعية والموارد البشرية طريقة التسجيل الإلكترونية في برنامَج تمهير التي تكون بواسطة بوابة طاقات، وهي المنصة الرسمية للتسجيل في البرنامَج من جانب جميع الأفراد، ومن خلالها يتم تقديم المساعدة للمواطنين بالحصول على فرصة عمل مناسبة داخل السُّعُودية، وفيما يلي خطوات التسجيل في برنامَج تمهير: