شروط القبول في وزارة الدفاع للجامعيين وخطوات تسجيل الجامعيين في الكليات العسكرية آلية التقديم في وظائف وزارة الدفاع لخريجي الجامعات في السعودية والتي يسعي الكثير من الخريجين في الالتحاق والانتساب للكليات العسكرية المختلفة ومعرفة ما هي شروط قبول وزارة الدفاع لخريجي الجامعات والتخصصات الجامعية المطلوبة في وزارة الدفاع وأيضا موعد تقديم الكليات العسكرية للجامعيين 1443.

تقديم الجامعيين في وزارة الدفاع القبول الموحد

حيث أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن بدء اللجنة المركزية للقبول الموحد في قبول الجامعيين في وزارة الدفاع للعام الدراسي 1443 / 1444 وكذلك تلقي طلبات التسجيل في بوابة القبول الموحد للثانوية العامة.

شروط قبول وزارة الدفاع للجامعيين 1443

أولا يجب ان يكون المتقدم للتسجيل في وزارة الدفاع للجامعيين سعودي الجنسية من أصل ومنشأ ويتم استثناء من كان والده يعمل في خدمة المملكة بالخارج من شرط المنشأ.

أيضا يجب أن يكون الجامعي حسن السمعة والسير والسلوك ولم يسبق ادانتة في اي جريمة او صدر ضده حكم جنائي او حكم شرعي ويكون سجله العادلي خالي من اي قضية.

كذلك يجب الا يكون تم فصلة من احد الكليات العسكرية او سبق له العمل في احد الجهات الخاضعة للنظام العسكري.

أيضا يجب ان تكون زوجته سعودية الجنسية ولا يتم قبول الجامعي المتزوج من اجنبية.

ثم يجب ان يكون التقدير لا يقل عن جيد بالنسبة لمؤهل البكالوريوس.

كذلك بالنسبة لعمر قبول الجامعيين في وزارة الدفاع لا يجب ان يزيد عن سبعة وعشرين عاما ولكن يكون عمر المؤهلات الطبية لا يزيد عن ثلاثون عام.

أيضا يجب اجتياز كافة الاختبارات البدنية والصحية.

كيفية تقديم الجامعيين في وزارة الدفاع