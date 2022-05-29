نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط القبول في وزارة الدفاع للجامعيين وخطوات تسجيل الجامعيين في الكليات العسكرية في المقال التالي
شروط القبول في وزارة الدفاع للجامعيين وخطوات تسجيل الجامعيين في الكليات العسكرية آلية التقديم في وظائف وزارة الدفاع لخريجي الجامعات في السعودية والتي يسعي الكثير من الخريجين في الالتحاق والانتساب للكليات العسكرية المختلفة ومعرفة ما هي شروط قبول وزارة الدفاع لخريجي الجامعات والتخصصات الجامعية المطلوبة في وزارة الدفاع وأيضا موعد تقديم الكليات العسكرية للجامعيين 1443.
تقديم الجامعيين في وزارة الدفاع القبول الموحد
حيث أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن بدء اللجنة المركزية للقبول الموحد في قبول الجامعيين في وزارة الدفاع للعام الدراسي 1443 / 1444 وكذلك تلقي طلبات التسجيل في بوابة القبول الموحد للثانوية العامة.
شروط قبول وزارة الدفاع للجامعيين 1443
- أولا يجب ان يكون المتقدم للتسجيل في وزارة الدفاع للجامعيين سعودي الجنسية من أصل ومنشأ ويتم استثناء من كان والده يعمل في خدمة المملكة بالخارج من شرط المنشأ.
- أيضا يجب أن يكون الجامعي حسن السمعة والسير والسلوك ولم يسبق ادانتة في اي جريمة او صدر ضده حكم جنائي او حكم شرعي ويكون سجله العادلي خالي من اي قضية.
- كذلك يجب الا يكون تم فصلة من احد الكليات العسكرية او سبق له العمل في احد الجهات الخاضعة للنظام العسكري.
- أيضا يجب ان تكون زوجته سعودية الجنسية ولا يتم قبول الجامعي المتزوج من اجنبية.
- ثم يجب ان يكون التقدير لا يقل عن جيد بالنسبة لمؤهل البكالوريوس.
- كذلك بالنسبة لعمر قبول الجامعيين في وزارة الدفاع لا يجب ان يزيد عن سبعة وعشرين عاما ولكن يكون عمر المؤهلات الطبية لا يزيد عن ثلاثون عام.
- أيضا يجب اجتياز كافة الاختبارات البدنية والصحية.
كيفية تقديم الجامعيين في وزارة الدفاع
- الدخول علي رابط بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة السعودية.
- ثم فتح الصفحة الرئيسية وتحديد خيار التقديم في الخدمة العسكرية للعام الجديد 1444/1443.
- وبعد ذلك الضغط على خيار تقديم الجامعيين.
- أيضا يجب تعبئة النموذج الخاص بالتقديم الإلكتروني للجامعيين في الدفاع وملئ كافة البيانات الشخصية في منصة القبول.
- ثم التأكد من كافة البيانات وصحتها والنقر علي خيار تأكيد التسجيل في القبول الموحد للجامعيين في وزارة الدفاع 1443.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط القبول في وزارة الدفاع للجامعيين وخطوات تسجيل الجامعيين في الكليات العسكرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.